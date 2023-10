OL : John Textor fait face à un nouveau coup de pression

Cible de virulentes critiques de la part de Jean Michel Aulas, John Textor doit désormais faire face à la contestation de ce partenaire.

Depuis l'arrivée de John Textor en tant que propriétaire de l'Olympique Lyonnais en décembre dernier, le club traverse une période tumultueuse marquée par des difficultés économiques et une performance sportive décevante en Ligue 1. Cette situation a suscité de vives critiques, notamment de la part de Jean-Michel Aulas, et plus récemment, du président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

Bruno Bernard t acle Textor

Interrogé lors d'une récente entrevue sur BFM Lyon, Bruno Bernard a exprimé son inquiétude quant à la situation actuelle du club, la qualifiant de « catastrophique sur le plan sportif, avec de vrais risques de rétrogradation en deuxième division » Cette déclaration reflète l'inquiétude croissante au sein de la communauté lyonnaise, alors que l'OL se trouve actuellement à la 18e place du classement de Ligue 1 après huit journées.

Le président de la Métropole lyonnaise a vivement critiqué John Textor, soulignant le caractère "illisible" de sa politique en tant que propriétaire. Selon Bernard, Textor avait initialement promis de ne pas changer l'équipe dirigeante pendant trois ans et avait indiqué qu'il ne cherchait pas de retour rapide sur investissement. Cependant, le départ précipité de Jean-Michel Aulas et les ventes d'actifs importants, tels que l'équipe féminine OL Reign, l'Arena, et certains des meilleurs joueurs du club, ont semé la confusion parmi les supporters et les observateurs.

Les critiques à l'égard de John Textor ne se limitent pas aux déclarations de Bruno Bernard. Le propriétaire américain a été impliqué dans des désaccords publics avec l'ancien président Jean-Michel Aulas au cours des derniers mois.

Lyon au bord du gouffre

La situation actuelle de l'OL a également dissuadé certains investisseurs, qui ont manifesté leur intention de se retirer du projet ces derniers jours. Ces signaux négatifs soulignent l'urgence de la situation et suscitent des interrogations quant à l'avenir du club.

Malgré les défis et les critiques, John Textor demeure propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Les supporters espèrent que des mesures positives seront prises pour redresser la barre du club et restaurer sa stabilité financière.