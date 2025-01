OL, Jérôme Rothen dézingue Pierre Sage

Jérôme Rothen a tenu des propos cinglants à l’encontre de Pierre Sage, ces dernières heures.

L’Olympique Lyonnais sera aux prises avec Nantes dimanche pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre que les Gones vont disputer sous fond de tensions à l’interne avec les rumeurs sur une éventuelle éviction de Pierre Sage. Ces dernières heures, Jérôme Rothen a même remis une couche sur la situation du technicien français.

Jérôme Rothen fracasse Pierre Sage et l’OL

L’ambiance est glaciale à Lyon ces dernières semaines. Après une bonne première partie de saison, l’OL (6e, 29 pts) marque le pas depuis le début de l’année. Cela fait notamment quatre matchs consécutifs que le club rhodanien n’a plus connu le goût d’une victoire (3 nuls et 1 défaite). Une période marquée surtout pas une élimination douloureuse en 16es de finale de Coupe de France par le club amateur de Bourgoin-Jallieu (2-2, 4-2, ap.TAB).

AFP

Le club étant obligé de faire de très bons résultats cette saison, la direction a pensé à évincer Pierre Sage de son poste. Selon les dernières informations, le président lyonnais John Textor aurait même sondé Paulo Fonseca pour succéder au technicien français sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Une décision qui ne plaît pas à plusieurs supporters lyonnais qui estiment que Pierre Sage doit rester à son poste.

Mais alors même que José Mourinho a apporté son soutien à l’entraineur des Gones, Jérôme Rothen, lui, a préféré enfoncer Pierre Sage ces dernières heures. Selon l’ancien joueur du PSG et de Monaco, le technicien français est bel et bien le responsable de la mauvaise passe de l’OL. « Il dit que ce n'est pas facile et une pression négative... Tu t'es fait éliminer par une 5e division, c'est une honte. Il est responsable, autant que les joueurs. Le parcours de l'OL n'est pas bon. Ce n'est pas de la faute de Textor. C'est de la sienne, du staff et des joueurs. Lacazette n'est pas bon en ce moment et il se cache derrière les rumeurs concernant Sage. Pierre Sage vient expliquer après la rencontre à Istanbul que les rumeurs sont pénibles. Mais il faut arrêter, ça me rend fou », a déclaré Jérôme Rothen sur ondes de RMC.