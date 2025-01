C. Tolisso

L’Olympique Lyonnais démarre l’année 2025 par un véritable naufrage. Entre tensions en interne et reproches des dirigeants, l’heure est grave.

L’OL traverse une période difficile après son élimination aux tirs au but par Bourgoin-Jallieu, un modeste club de National 3 (2-2, 4-2 t.a.b.), en 16es de finale de la Coupe de France, mercredi soir. Après cette raclée, la direction du club rhodanien sort de son mutisme et dénonce un manque d’ambitions et de mentalité de la part de l’effectif de Pierre Sage.