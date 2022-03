OL : Jean-Michel Aulas en dit plus sur le futur de Bosz

Une défaite aux allures de victoire pour Peter Bosz. Au lendemain du revers contre Lille et de l’erreur d’arbitrage de Mr Turpin et de la VAR qui a coûté un point à l’OL, l’entraîneur néerlandais peut dormir tranquillement. Ayant reçu un petit coup de pression de la part de son président il y a quelques semaines, Bosz a réussi l’examen de passage à la fin février, comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L’Equipe.

"L'effectif et le staff sont de qualité et je n'ai jamais pensé à changer le coach parce que je pense qu'il a beaucoup de compétences. Il y a tout un tas de faits positifs qui me font dire que ce n'est pas foutu, et si le président y croit, les joueurs de talent vont réussir ce qu'il imagine. Peter Bosz va finir la saison, a-t-il affirmé. Ce sera un bon choix. J'ai la conviction qu'on va faire quelque chose de bien d'ici la fin de l’année."

L'OL prépare déjà la suite

Optimiste malgré la 10eme place de l’OL en Ligue 1, Aulas veut croire à une belle fin de saison avec cette remontada ainsi que la Ligue Europa où le club lyonnais affronte le FC Porto en 8emes de finale. Encore trois mois de compétition avant de se tourner vers la saison prochaine. Les cartes sont d’ailleurs déjà en train de s’assembler et preuve que Bosz ne semble pas en danger, il participe aux discussions sur le prochain recrutement.

"Ce qu’on voit à l’entraînement, en match, nous donne l’idée qu’il est l’homme de la situation. Peter n’est pas du tout en danger, quoi qu’il arrive, et avec Vincent Ponsot et les équipes de Bruno Cheyrou, on travaille déjà sur le recrutement de la saison prochaine, puisque là, on peut s’y prendre à l’avance."

Considérant que cette saison en cours est avant tout une saison transitoire, Jean-Michel Aulas veut donner à Peter Bosz la matière afin de mettre en place son système. Ça a déjà commencé avec l’arrivée de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé cet hiver et ça devrait encore l’être cet été malgré certains départs de cadres.