OL : Henry, Lizarazu, Genesio...le football français commente la nomination de Laurent Blanc à Lyon

Nommé ce dimanche soir à la tête de l'OL pour redresser la barre chez les Gones, Laurent Blanc emballe les observateurs du football français.

Plus de six ans après son éviction du Paris Saint-Germain, il est de retour. Laurent Blanc va retrouver un banc de Ligue 1. Enfin ! Champion de France avec les Girondins de Bordeaux et avec le PSG, l'ancien sélectionneur des Bleus a été nommé comme entraîneur de l'OL pour prendre la relève de Peter Bosz et redresser la barre à Lyon. De nombreux observateurs du football français, des anciens coéquipiers du "Président" avec les Bleus ou des homologues se sont montrés emballés par le retour de l'ancien entraîneur du PSG en Ligue 1. Au micro de France Info, Bixente Lizarazu a validé l'arrivée de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais.

Lizarazu : "Il a des idées claires sur le foot qu'il aime"

"Il est capable de relever le défi sans problème. Il était temps qu'il revienne dans le championnat de France. Il a deux parcours que j'ai trouvé remarquables, à Bordeaux et au PSG. Au PSG quand on regarde le parcours des différents coachs qui ont suivi, c'est l'un de ceux qui a eu les meilleures performances. Il a des idées assez claires sur le foot et le foot qu'il aime. Ce qu'il doit apporter à Lyon, c'est de la confiance. C'est une équipe qui a des joueurs de talents mais qui ne le montre pas sur le terrain, donc il y a un travail de management à faire et sur le plan tactique", a commenté Bixente Lizarazu.

Au micro de Prime Vidéo, Thierry Henry était heureux d'apprendre le retour de Laurent Blanc en Ligue 1 et a hâte de voir ce que son OL va proposer comme jeu : "Je suis déjà content de revoir Lolo dans le championnat français. Ce qu’il a fait à Bordeaux, au PSG, en équipe de France, ce sont toujours des équipes qui ont essayé de jouer au ballon. On se rappelle de son PSG et de son Bordeaux. A lui de voir comment il va réussir à faire jouer cette équipe".

Henry : "Il ne va pas entraîner les Ulis, il y aura des choix à faire"

"C’est une équipe avec beaucoup d’ailiers, fait-il remarquer. Va-t-il jouer avec des ailiers haut ou à cinq derrière? Est-ce qu’il va ramener Jérôme Boateng? Il y a pas mal de questions. Il ne va pas entraîner les Ulis, il aura quand même des joueurs, des choix à faire", a conclu son ancien coéquipier avec l'équipe de France en 1998.

Olivier Létang, président du LOSC, a également souhaité la bienvenue à Laurent Blanc : "Je suis content pour Laurent, on a travaillé ensemble et c’est quelqu’un de très bien. Ça a dû être long pour lui d’attendre six ans avant de revenir entraîner en France. Il le mérite. Bon vent à lui avec Lyon. Maintenant à nous d’être performant. On va les affronter dans peu de temps. Ce sera un plaisir de le revoir mais encore une fois, ce soir-là, l’objectif ce sera de prendre les trois points."

Génésio : "Blanc reste pour moi une référence"

Enfin, toujours au micro de Prime Vidéo, Bruno Génésio, ancien entraîneur de l'OL et premier adversaire de Laurent Blanc avec Rennes, considère le retour du "Président" comme une excellente nouvelle : "Je suis content que Laurent revienne dans le championnat de France. Pour moi, il a fait un très bon travail au PSG. Il a gagné tout ce qu’il était possible de gagner au niveau national. Il reste pour moi une référence. Content de le revoir parmi nous".