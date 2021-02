OL, Garcia tacle Koeman sur Depay et Messi : "C'est l'arroseur arrosé"

L'entraîneur de Lyon a jubilé concernant les déclarations de certains joueurs du PSG sur Messi, lui qui avait subi le même sort venant de Koeman.

Ronald Koeman appréciera le retour de bâton. Désireux d'enregistrer le renfort de Memphis Depay l'été dernier et cet hiver, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'avait pas hésité à draguer ouvertement son ancien protégé en conférence de presse. Des déclarations et des agissements qui avaient passablement irrité l'Olympique Lyonnais et principalement Rudi Garcia. Souvent invité à réagir aux propos de son homologue, le Français s'est agacé au fil des semaines.

Malgré tout, l'Olympique Lyonnais a réussi à conserver son capitaine jusqu'à la fin de la saison, bien que ce dernier soit en fin de contrat l'été prochain, et selon toute vraisemblance quittera les Gones pour le club de son choix. Mais désormais, c'est Ronald Koeman qui doit subir les déclarations d'un autre club concernant l'avenir de l'un de ses joueurs, et pas n'importe lequel : Lionel Messi. En fin de contrat cet été, l'Argentin est annoncé avec insistance au PSG et à Manchester City.

Dans la capitale parisienne, de nombreux joueurs rêveraient de jouer avec le numéro 10 du Barça, dont son ancien coéquipier Neymar, mais aussi et surtout son compatriote, Angel Di Maria, qui a récemment clamé ce désir au micro de Canal +. Une déclaration que Ronald Koeman a peu apprécié. Interrogé à ce sujet dans une interview accordée à beIN Sports, Rudi Garcia a jubilé, rappelant à Ronald Koeman qu'il avait fait la même chose.

"J'ai hâte de voir le PSG-Barça"

L'article continue ci-dessous

"Mon avis sur PSG-Barça ? Une petite anecdote déjà, j'ai lu que Ronald Koeman s'était un peu offusqué que le PSG parlait de Lionel Messi au club avant une rencontre de Ligue des champions. Lui ne s'est pas gêné, même après la fin du mercato estival, de parler d'une venue de Memphis Depay à Barcelone. Cela s'appelle l'arroseur arrosé. Maintenant, l'épisode est clos", a expliqué l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

"Grâce à Griezmann et Alba, le Barça s'est qualifié en Coupe du Roi. Le Barça est en train de remonter au classement, ce qui est la moindre des choses, entre nous, vu l'effectif qu'ils ont. Pour le Paris Saint-Germain ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais le PSG est en train de retrouver tous ses joueurs. Marquinhos et Verratti sont de retour. A priori, il va y avoir tous les protagonistes pour ce choc, et j'ai hâte de voir cette double confrontation entre Barcelone et Paris", a ajouté Rudi Garcia.

Le technicien français a été interrogé sur son avenir et n'a pas fermé la porte à l'équipe de France, un jour dans sa carrière : "Entraîner L’Équipe de France ? Ils ont l’un des meilleurs entraîneurs du monde : Didier Deschamps. Un jour ? Son équipe nationale, c’est toujours quelque chose de très important. Ça doit être une fierté de représenter ce maillot là en tant que joueur déjà, mais aussi comme sélectionneur. Pour l’instant, ils ont le meilleur chez eux et je suis très bien à Lyon".