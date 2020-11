OL, Garcia salue l’efficacité de son équipe

L’entraineur de l’OL, Rudi Garcia, a mis en avant l’efficacité dont a fait preuve son équipe, ce dimanche à Angers.

L’OL a confirmé son regain de forme en en prenant le dessus sur Angers à l’extérieur (1-0). Face au SCO, la victoire n’a été acquise que sur le plus petit des écarts, mais les Gones n’ont pas fait la fine bouche au coup de sifflet final. Rudi Garcia s’est même dit très content de ce qu’a montré son équipe au stade Raymond Kopa.

Garcia satisfait de sa défense

« On a été bien présent dans le domaine défensif. On devrait être capable d’être solide plus souvent comme on l’a été aujourd’hui (…) Quand on a l’opportunité, on la saisit et c’est une bonne chose. Il faut aussi savoir faire preuve d’efficacité », a souligné le coach rhodanien.

Garcia a ensuite évoqué un contexte qui n’était pas facile, en raison d’un terrain compliqué et la fatigue cumulée par ses internationaux : « Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu une telle pelouse. Je suis étonné… (…) On savait que certains joueurs coinceraient après les sélections. Il faudra faire attention à eux pour ne pas les blesser… ».

Avec ce succès, est désormais 2e au classement, à quatre points du leader parisien. De quoi entrevoir la suite avec sérénité et ambition. « C’est bien d’être sur le podium, a admis Jason Denayer. Cela montre qu’on est sur la bonne voie et il faut continuer comme cela. C’est plus un message pour nous-mêmes. On a les capacités ».

