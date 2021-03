OL, Garcia : "Notre objectif est atteint pour ce soir"

L'entraîneur de Lyon était heureux d'avoir rempli sa part du contrat avec une victoire contre Rennes même si son équipe n'a pas été brillante.

L'Olympique Lyonnais s'est fait peur, mais l'Olympique Lyonnais a assuré l'essentiel face au Stade Rennais ce mercredi soir : la victoire. Sans briller, les Gones se sont imposés et restent bien placés dans la course pour le titre grâce à un but d'Houssem Aouar. En conférence de presse, Rudi Garcia a analysé la rencontre de ses joueurs, reconnaissant une première période trop insuffisante, mais louant l'état d'esprit des habituels remplaçants.

"Historiquement, c'est toujours compliqué contre Rennes pour l'OL. On devait hausser notre capacité à tenir le ballon, à jouer plus vite, à jouer plus juste, parce qu'on manquait de fluidité. On devait surtout aller les chercher plus haut, avec une aide pour Memphis Depay, ce qu'on a pas fait en première période, mais c'était aussi mes consignes. Après une première période décevante, nous devions hausser notre capacité à être plus justes et plus rapides car nous avons manqué de fluidité, a expliqué Rudi Garcia.

"Nous avons gagné trop de peu de duels en première période au cours de laquelle nous avons été inoffensifs. Nous ne pouvions que faire mieux après la mi-temps. Il fallait apporter du sang frais et certains méritaient de débuter. Pour Slimani, c'est plus compliqué de jouer sur un côté. Mais il faut féliciter les entrants qui nous ont permis de livrer une seconde période à la hauteur de l'Olympique Lyonnais, où on a eu beaucoup de situations", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

"On va tout faire pour être le plus performant dans ce sprint final"

Rudi Garcia a encensé son duo Houssem Aouar, Memphis Depay, impliqué sur le but des Gones : "Houssem Aouar marque un joli but avec beaucoup de sang-froid mais il faut louer le travail incroyable de Memphis. Je pense qu'il avait deux, trois mètres de retard sur l'appel en profondeur, mais il a réussi à donner ce ballon à Houssem qui a réussi à marquer en faisant preuve de sang-froid. Notre objectif est atteint pour ce (mercredi) soir".

"Sur la seconde période, la victoire a été méritée mais notre gardien n'a jamais été mis en danger. On s’est donné les moyens de gagner le match. Je suis assez content d'avoir gagné ce match-là. On a été solide défensivement. C’était important de gagner cette rencontre. On va tout faire pour être le plus performant dans ce sprint final. On devra gagner samedi puis à Reims", a conclu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

Juste après la rencontre, Tino Kadewere a également avoué que la victoire était l'objectif principal pour l'OL : "C’était un match difficile, le plus important était de prendre les 3 points. On va continuer comme ça. On a gardé la tête froide, on doit gagner chaque match et c’est très bien d’avoir réussi à le faire face à cette équipe. On est resté ensemble, on a bien travaillé en deuxième mi-temps pour se procurer des occasions. Il y a toujours des moments compliqués dans le foot, le plus important c’est d’avoir la bonne réaction et réussir à sortir de ces moments. À l’arrivée on gagne et on reste en haut du classement, donc on est content".