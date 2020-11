OL, Garcia : "L'essentiel, c'est de gagner le derby"

L'entraîneur lyonnais était soulagé après la victoire de ses joueurs face à l'ASSE et a félicité Tino Kadewere, auteur d'un doublé.

L'Olympique Lyonnais a remporté le 121ème derby face à l'AS Saint-Etienne ce dimanche soir. Les Gones étaient pourtant mal embarqués après l'ouverture du score de Denis Bouanga, mais l'entrée en jeu de Tino Kadewere, auteur d'un doublé, a changé la face du match. En conférence de presse, Rudi Garcia est apparu soulagé après la victoire de l'OL dans ce derby et est heureux que ses choix aient porté leurs fruits en fin de rencontre.

"J'avais bien prévenu que ce ne serait pas facile. Un derby, ce n'est plus une question de dynamique d'équipes, de résultats, mais de le gagner. On a fait une première période moyenne. On ne s'est pas plus affolés que cela. J'ai demandé à mes joueurs d'égaliser. Ce que l'on a fait sur coups de pied arrêtés, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et qu'on aurait ensuite le temps d'en mettre un deuxième", a analysé Rudi Garcia.

"Kadewere le mérite"

"L'essentiel, c'est de gagner le derby. Mais je n'oublie pas que comme à , on a eu la balle de 1-0, et que comme à Lille, on s'est retrouvés menés 1-0. Un coaching gagnant ? Tous ceux qui sont rentrés nous ont apporté. En ce moment, il suffit de jouer attaquant gauche pour marquer des buts chez nous. Ce soir (dimanche), ç'a été au tour de Tino (Kadewere). Je suis content pour lui. Il le mérite. Il a des qualités de finisseur", a ajouté le technicien français.

Rudi Garcia a justifié ses choix dans la composition de son équipe et ne considère pas avoir commis une erreur en alignant ce onze de départ là : "Je ne regrette pas du tout ma composition de départ. Je vous rappelle que Moussa (Dembélé, remplacé par Kadewere) aurait pu être l'homme du match en marquant deux fois. Sur le premier but refusé, il y a effectivement un petit hors-jeu. Sur le second, je ne préfère rien dire".

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a tout de même rendu hommage à l'ASSE qui a réussi à gêner son équipe en première période et a expliqué sa stratégie pour remédier à cela : "Saint-Etienne nous a donné beaucoup de fil à retordre et nous, on manquait de profondeur et de percussion. C'est pour cela que l'on a changé de système au bout de vingt minutes de jeu. Ce onze de départ nous permettait de le faire sans effectuer de changements".