OL - Garcia : "Avoir battu la Juve a donné un capital confiance"

L'entraîneur rhodanien s'est félicité d'avoir vu ses joueurs enchaîner en remportant le derby, quatre jours après avoir triomphé de la Juventus.

s'est imposé ce dimanche soir dans le derby face à l' (2-0), grâce notamment à un doublé de Moussa Dembélé. Une nouvelle prestation aboutie, quatre jours après l'exploit en et avant d'accueillir le PSG en demi-finale de .

"Avoir battu la Juve a donné un capital confiance important au groupe, maintenant on va voir ce qu'on est capables de faire contre Paris", a réagi Rudi Garcia au micro de Canal+ après le coup de sifflet final.

"Guimaraes est un formidable joueur de ballon"

L'entraîneur a salué la prestation de ses joueurs, qui réalisent un troisième clean-sheet consécutif après Metz et la Juve, donc.

"C'est bien ce qu'on fait en ce moment. On joue, on est solides aussi, ça fait trois matches qu'on ne prend pas de buts et donc c'est plus facile de gagner les matches, tout simplement. Je suis content pour eux, les joueurs le méritent mais on est encore loin de là où on veut être en championnat donc on va continuer à cravacher.

Plus d'équipes

Guimaraes ? C'est un formidable joueur de ballon. On a beaucoup plus de fluidité depuis qu'il est entré dans ce milieu, aujourd'hui on a gagné cette bataille du milieu."