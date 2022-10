OL : Daniel Riolo tacle Lyon après sa victoire contre Lille

Le succès de l'Olympique Lyonnais face à Lille ne fait pas l'unanimité et ne suffit pas à convaincre les observateurs du renouveau lyonnais.

L'Olympique Lyonnais s'est imposé ce dimanche soir face à Lille. Un but d'Alexandre Lacazette a permis à l'OL de prendre le meilleur sur Lille, mais les Gones ont souffert et peuvent remercier Anthony Lopes, encore immense sur sa ligne. Si ce succès fait du bien au classement, Daniel Riolo reste inquiet après la prestation de Lyon et estime que cette victoire n'était pas du tout méritée.

"Je veux que l'équipe qui mérite gagne, ce n'était pas le cas de Lyon"

"Effectivement, je pense que les trois quarts du match ont été bien plus intéressants dans le jeu côté lillois, que les occasions avant le but de Lacazette, en plus, étaient très clairement pour Lille. Je ne parle même pas de la première période et de la barre transversale de Jonathan David. Dans les minutes qui ont précédé le but, avec un esprit mal tourné, on pouvait même se dire : "Ils vont finir par le payer", a analysé Daniel Riolo.

"J'ai horreur de me dire ça, parce que je ne supporte pas quand une équipe gagne comme Lyon a gagné ce soir. Je veux que l'équipe qui mérite gagne. C'est un truc avec lequel j'ai du mal. J'ai beau savoir que ça arrive souvent dans le foot, que ce n'est pas toujours méritocratique. Mais j'aime comme une équipe comme Lille propose ce qu'elle propose avec une volonté d'offrir quelque chose aux gens qui viennent au stade, je veux que cette équipe là gagne", a ajouté le consultant de l'After Foot.

"Lopes a maintenu Lyon en vie"

"Lyon a mieux joué en seconde période, mais quand même c'était Lille qui avait les meilleures occasions. Ils ont mis plus d'impact les Lyonnais. C'est comme si Laurent Blanc avait constaté que : "Bon les gars, on ne va pas y arriver dans le jeu, on a trop de retard, ils sont plus fort que nous, mais essayez au moins de mettre un peu d'impact". Et on sait jamais ça peut tourner. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je parle d'un petit braquage", a conclu Daniel Riolo.

Le consultant RMC a toutefois rendu hommage à Anthony Lopes, l'homme clé du succès de Lyon selon lui : "Il y a deux trois félicitations à passer à l'Olympique Lyonnais. A Laurent Blanc pour ses changements ? Je ne sais pas s'ils ont réellement pesés. Les félicitations principales vont à Anthony Lopes. Il a maintenu l'OL en vie dans ce match. Sur la frappe d'Angel Gomes, c'est un superbe arrêt. Il a maintenu Lyon en vie et Lacazette, de l'autre côté, a mis le but qu'il fallait pour l'OL".

"Tant mieux pour Lyon. Je ne sais pas si ça leur fera du bien, en tout cas je crois que l'objectif est de prendre des points avant la trêve. Il peut y avoir une base intéressante pour l'OL", a conclu Daniel Riolo. Le consultant RMC aura l'occasion d'en voir un peu plus sur l'évolution de Lyon dès le week-end prochain avec le choc contre l'Olympique de Marseille.