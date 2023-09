OL : Cet ancien gardien peste contre John Textor

Tandis que l’Olympique Lyonnais s’enlise dans la crise, John Textor rêve toujours de l’Europe. Une ambition démesurée, juge cet ancien du club.

4 défaites, 2 nuls, voilà le triste bilan de l’Olympique Lyonnais en ce début de saison. Après 6 journées, le club rhodanien est avant-dernier de Ligue 1. Malgré cette situation alarmante, John Textor envisage toujours une hypothétique qualification pour une place européenne à la fin de la saison. Cet optimisme fait marrer un ancien du club.

Nous sommes bien loin de la période faste de l’Olympique Lyonnais au cours de la décennie 2000 ou les Gones ont raflé 7 titres de Ligue 1 de façon consécutive (record).

Désormais c’est le déluge au bord du Rhône. Empêtré dans une crise de résultats depuis le début de la saison, le club cher à Jean Michel Aulas n’arrive toujours pas à se relever. En dépit du départ de Laurent Blanc et de l’arrivée de Fabio Grosso, la formation lyonnaise reste dans une léthargie apparente. Malgré cela, le propriétaire du club, John Textor ne renonce pas à ses ambitions européennes. L’homme d'affaires américain croit dur comme fer que son club est bien capable d’inverser la dynamique négative qui s’est installée depuis le début de l’exercice 2023-2024. Ce qui fait bien rire Nicolas Puydebois.

Nicolas Puydebois, incrédule

Nicolas Puydebois, ancien gardien de l’Olympique Lyonnais a critiqué les dernières positions de Textor. L’ancien gardien est perplexe par rapport aux ambitions que nourrit le propriétaire du club.

« Le club se dirige vers de grandes désillusions. John Textor dit qu’il faut être européen à la fin de la saison, avançons étape par étape. D’abord sortir du marasme, regagner de la confiance et des matchs, pour ensuite réadapter l’objectif si on voit qu’on est mieux. Mais aujourd’hui, le plus important selon moi, c’est de se maintenir. On a vu trop de clubs dire que ça n’arrivait pas qu’aux autres descendre. On voit le déclassement au fur et à mesure » a lancé le consultant dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones.