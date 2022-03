OL : Bosz pointe du doigt l'axe de progression de son équipe

L'Olympique Lyonnais doit rebondir au plus vite. Après sa défaite très controversée face à Lille le week-end dernier, l'OL doit relever la tête dès son prochain match face à Lorient, sous peine de se compliquer encore plus la tâche dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Après avoir vu les arbitres admettre leur faute concernant le but refusé à Lucas Paqueta, Lyon a classé le dossier et décidé d'aller de l'avant.

"On joue bien ces derniers temps"

Peter Bosz a été conforté cette semaine par Jean-Michel Aulas jusqu'à la fin de saison et doit désormais tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs initiaux fixés par son président. Pour cela, l'OL va devoir se montrer bien plus efficace devant le but que cela n'a été le cas face à Lille. En conférence de presse, Peter Bosz a évoqué les points sur lesquels l'Olympique Lyonnais peut encore progresser pour être encore meilleur après plusieurs matches réussis.

"On joue bien ces derniers temps, ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Quand on regarde le match contre Lille, je l'ai revu, on peut dire que le résultat est mauvais, mais on a bien joué. Lille a frappé deux fois au but, mais c'est tout. C'est une bonne équipe de Ligue des champions, et ils n'ont pas réussi à obtenir plus d'occasions, on est stable. Mais il faut marquer, on doit vraiment progresser dans le dernier geste. Je pense qu'on est capable de faire une série", a expliqué Peter Bosz.

Bosz satisfait de ses recrues

"Parce que ça commence avec le fait de bien jouer. Avant de marquer il faut se créer des occasions, et on y parvient. Contre Lille ils étaient onze derrière le ballon, ce n'est pas facile de se créer des occasions dans cette configuration. Mais nous y sommes parvenus. Les occasions sont là. On a fait 45 minutes consacrées à la finition devant le but ce matin. Mais on n'a aucune garantie sur le fait de marquer, mais j'ai confiance", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

Peter Bosz a dressé un premier bilan de ses recrues hivernales dont il semble satisfait : "Ce que je peux dire c'est que les deux (Tanguy Ndombele et Romain Faivre) se sont très vite adaptés à notre jeu. Pour Tanguy c'est peut-être plus facile, mais Romain s'est lui aussi adapté à notre façon de jouer. Le plus important c'est qu'il apporte quelque chose en plus. Je suis très content d'eux."

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a confirmé que Jérôme Boateng pourrait effectuer son retour contre Lorient : "Il peut postuler, jouer contre Lorient. Il s'entraîne bien, je n'ai rien à dire là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais Thiago fait lui aussi du très bon boulot. Quand tu joues défenseur central et que ton équipe concède seulement deux tirs c'est qu'elle n'est pas mal organisée. On a six défenseurs centraux pour deux positions. Tout le monde veut jouer, être dans le groupe, mais c'est un choix d'entraîneur."