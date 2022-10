OL : Bosz, le mercato, résultats... Aulas lâche ses vérités

Le président lyonnais a pris la parole, alors que son équipe vient d'enchaîner quatre défaites consécutives en Ligue 1.

La saison de l'Olympique Lyonnais est-elle en train de prendre une mauvaise tournure ? Après de bons débuts, les Gones restent sur quatre défaites consécutives en championnat, une première depuis plus de 30 ans.

Aulas envoie une pique à Chelsea

Après la huitième place de la saison et l'absence de coupe d'Europe, l'entraîneur Peter Bosz est largement critiqué.

"Il ne faut pas tout jeter. On est très déçus d'être là avec cette quatrième défaite de suite. Mais je ne suis pas là pour faire la révolution", a toutefois défendu Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L'Equipe.

"Je ne suis pas un milliardaire pour virer à la manière de Chelsea un homme qui a remporté la Ligue des champions (Thomas Tuchel). Je raisonne d'abord dans l'intérêt du club. Et il restera."

Selon le président, le technicien néerlandais n'est pas le seul responsable de la situation : "Les gens s'interrogent car, dans l'absolu, un coach qui a un bon effectif et quatre défaites de suite, c'est de sa responsabilité. Mais elle est partagée totalement avec celle des joueurs et celle du président."

"On ne s'est pas trompés sur le recrutement"

Pour Aulas, le problème ne vient pas de la constitution de l'effectif et du recrutement effectué cet été. "On va travailler sur le sens des responsabilités. Quand on a la chance d'avoir des Lacazette, Tolisso, Toko Ekambi, même s'il n'a pas fait un grand match à Lens, pour remonter les gens dans le vestiaire, c'est bien", assure-t-il.

Et pas question de parler d'erreurs de casting. "On reste tout à fait confiants, Corentin [Tolisso] a eu des difficultés à éliminer le mauvais passage du Bayern sur le plan physique, c'est normal, mais il apporte tellement dans l'état d'esprit...

"Et pour Alex [Lacazette], il y a une montée en puissance moins rapide que certains l'auraient souhaité, mais on ne s'est pas trompés sur le recrutement."