OL - Bosz : "Ce sont les joueurs qui décident du système"

Le nouvel entraîneur lyonnais défend sa philosophie offensive, qu'il entend mettre en place à partir de cette saison sur les bords du Rhône.

Peter Bosz a été nommé à la tête de l'Olympique Lyonnais pour succéder à Rudi Garcia à partir de la saison prochaine. Ancien entraîneur de l'Ajax notamment, le Néerlandais débarque en Ligue 1 avec ses principes de jeu, lui qui prône un football offensif basé sur la possession.

"Les bonnes choses vont toujours vite. Si c'était resté en discussion trois-quatre semaines, je n'y aurais pas cru. Il y avait de la confiance des deux côtés. Deux jours plus tard, je repartais sur mon lieu de vacances et je me suis plongé dans les matches de l'OL", a-t-il détaillé à L'Equipe à propos de son arrivée à Lyon.

"On a beaucoup parlé de la façon de jouer, ce qu'on voulait de moi et ce qu'ils pensaient. Tout commence par une philosophie. La philosophie, c'est le club, ce sont les fans. La philosophie, c'est le foot offensif mais 4-3-3, 3-5-2 ou 4-4-2, ça, je m'en fous. Ce sont les joueurs qui décident du système."

Une philosophie bien précise qui tire son origine dans le football oranje. "Oui j'aimerais avoir le ballon car comme le dit Johan Cruyff, quand vous l'avez, l'adversaire ne peut pas marquer. C'est simple mais vrai. Je veux des joueurs qui ne perdent pas le ballon.

"Et quand tu as des joueurs bien placés, tu peux le récupérer plus vite. Toute équipe qui défend est compacte et ça dure environ 5 secondes pour qu'elle se remette en position sur la largeur. Donc il faut récupérer la balle avant ces 5 secondes car ça devient plus compliqué ensuite."

Le Hollandais volant reste une inspiration majeure pour de nombreux entraîneurs, en particulier aux Pays-Bas. "Pour nous, les Hollandais, Johan Cruyff, c'est quelque chose de très très très spécial. Il était extraordinaire comme joueur et après comme entraîneur. Il a d'ailleurs refusé de prendre des cours pour le devenir", poursuit Bosz.

"Il a dit : 'Je les ai pris pendant 20 ans tous les jours. Que peuvent-ils m'appendre ?' Et ils lui ont donné ses diplômes. Moi, j'avais 21 ans quand il a dirigé l'Ajax et je prenais des cours pour être entraîneur.

"À 18 ans, j'avais tous mes diplômes pour entraîner sauf en pro. À 16 ans, après mon premier examen (l'équivalent du bac), j'ai intégré une école de sport. Donc je l'ai suivi de très près dès ses débuts."