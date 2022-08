OL - Bosz : "C'est trop tôt pour parler de podium"

L'entraîneur de l'OL a insisté sur l'importance de bien négocier le début du championnat et est satisfait du mercato des Gones.

Huitième de Ligue 1 l'an dernier, l'Olympique Lyonnais est revanchard. L'ensemble du groupe est d'accord pour dire que la saison 2022-2023 est celle du rachat. Maintenant, il faut que les actes suivent et quoi de mieux pour les Gones que de bien débuter le championnat ? D'autant plus que l'OL débute la Ligue 1 par la réception d'Ajaccio et affrontera ensuite Lorient, Troyes et Reims. En conférence de presse, Peter Bosz a tenu à mettre en perspective le niveau des adversaires de l'OL et se méfie d'Ajaccio.

"Les supporters ont des attentes, mais aussi de l'espoir"

"Il y a toujours des surprises en début de championnat. Quand on regarde notre saison dernière, on a perdu beaucoup de points contre les petits clubs. Je veux que les joueurs soient 100% concentrés. Contre les équipes moins fortes il faut jouer à 100%, ce n'est pas facile en France contre les équipes moins fortes. Ajaccio ? C'est impressionnant d'avoir pris si peu de buts en 38 matches avec 23 clean-sheets. Ils n'ont marqué que 39 buts et ont fini deuxième avec une manière de jouer solide. C'est impressionnant, il faut le dire. Ce n'est pas facile de trouver de l'espace contre Ajaccio. Ils sont promus mais cela ne sera pas facile", a analysé Peter Bosz

"On est conscient de l'attente des supporters mais ils ont aussi l'espoir. On l'a senti aux entraînement qui étaient pleins. On va tout faire pour faire mieux. Le podium ? C'est trop tôt. J'ai regardé le match de Monaco contre le PSV mais il n'y a rien à en dire. Il faut se concentrer sur son équipe", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

"Lacazette va nous aider avec son expérience"

Peter Bosz a encensé Alexandre Lacazette et a fait un premier bilan du mercato : "Il vient d'un très grand club, d'un grand championnat. Cela va nous aider car on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la même expérience. Il va beaucoup nous apporter. C'est pour cela qu'il est mon capitaine. Il va aider les jeunes avec son expérience de l'étranger. Cela va nous faire beaucoup de bien. Chez moi, ce sont toujours les attaquants qui déclenchent le pressing. C'est le signal pour les autres joueurs. Il faut juste choisir le bon moment pour le faire. On a vu contre l'Inter que c'était bien."

"On a parlé de Lacazette, Tolisso n'a pas fait toute la préparation. Ce sont des joueurs de l'OL mais ils ont eu cinq ans d'expérience à l'étranger dans des grands clubs. Coco a 28 ans, ill est jeune mais en pleine forme dans sa carrière. Le jeune Johann Lepenant a beaucoup joué en préparation, à un bon niveau. C'est un bon jeune qui peut le devenir encore plus dans les mois et années à venir. Nico Tagliafico je le connais bien. Il va apporter de l'expérience, de la grinta et de l'agressivité. Et Tetê on le connait déjà", a ajouté le Néerlandais.

"A partir du moment où Paqueta est là je l'utilise"

Dans l'autre sens, des départs pourraient arriver dans les prochains jours, mais cela ne perturbe pas, outre mesure, Peter Bosz : "Les joueurs sont chez moi et donnent 100% pour le club. Tant qu'ils sont là c'est comme ça. Mais les choses changent très vite dans le monde du foot. A un moment donné, les joueurs veulent partir ou le club leur dit de partir mais en attendant ils restent et peut-être qu'ils joueront. Cela va vite dans le foot avec les blessures, les suspensions et les joueurs qui ne jouent pas bien. S'ils sont là et s'entraînent bien, je les utilise".

"Les gens parlent de Lucas Paqueta, je comprends car il a fait une bonne partie de saison. J'ai dit une partie parce que pas toute la saison. C'est un joueur pour un grand club. Mais Lucas est là. Les gens parlent beaucoup d'un départ, surtout au début de saison et peut-être un peu moins maintenant mais il est chez nous et s'entraîne bien. A partir du moment où il est là je l'utilise", a conclu l'entraîneur de l'OL.