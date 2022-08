OL : Le capitanat, Bosz, Paqueta...Alexandre Lacazette fait le point avant d'affronter Ajaccio

L'attaquant de l'Olympique Lyonnais a évoqué ses objectifs et ses relations avec ses coéquipiers avant le premier match de Ligue 1 contre Ajaccio.

Ce vendredi soir la saison 2022-2023 de Ligue 1 va débuter. L'OL affrontera Ajaccio, de retour en Ligue 1, tout comme Alexandre Lacazette. Après un passage réussi à Arsenal, l'attaquant français retrouve le championnat de France et sera chargé d'aider l'OL à retrouver les sommets et une place en Ligue des champions. Présent en conférence de presse ce mercredi, Alexandre Lacazette n'a pas caché son excitation et a confiance en cette équipe lyonnaise.

"On peut faire une bonne saison, mes coéquipiers sont revanchards"

"Cela fait plaisir de retrouver la L1, il y a de l'envie et de l'excitation. Il y a une petite pression mais c'est de la bonne pression. Je suis là pour apporter ce que j'ai appris en Angleterre. J'espère partager mon expérience au reste de l'équipe. Je ne me prends pas la tête concernant les attentes car il y aura toujours des critiques. Je pense que l'accueil sera bon vendredi soir. Mon retour au club est positif, et j'espère que cela durera", a indiqué Alexandre Lacazette.

OL : Ses ambitions, Ligue 1, Aulas, PSG...les confessions de John Textor

"On apprend surtout à se connaître. On parle de tout avec les autres joueurs. Cela se passe bien, on rigole beaucoup et on travaille. L'équipe veut faire une belle saison. Je pense que l'on peut faire une bonne saison. Oui mes coéquipiers sont revanchards et veulent retrouver les places européennes. Ils ne veulent pas faire comme la saison passée. Je pense que l'on va devenir meilleur au cours de la saison. Je savais où j'arrivais car j'ai vu une vingtaine de matchs la saison passée", a ajouté l'international français.

"Il faut être ambitieux : je vise les 28 buts"

Nommé capitaine par Peter Bosz, Alexandre Lacazette a avoué être heureux de récupérer ce titre honorifique : "C'est beaucoup de fierté d'avoir le brassard de capitaine. C'est différent d'Arsenal car je suis un enfant du club et que je commence la saison avec le brassard. J'ai un peu ce rôle de grand frère avec les jeunes. On parle tous bien. Ce n'est pas une obligation mais un plaisir ce rôle. Je ne l'aurais pas mal pris si je n'étais pas capitaine, c'est un bonus".

OL : "Revanchard", Anthony Lopes dévoile l'objectif du club en Ligue 1

Après une saison sans trop de but marqués avec Arsenal, l'attaquant de l'OL est ambitieux pour la saison à venir : "Vous me connaissez, je ne suis pas égoiste à ne penser qu'à mes buts. J'essaye de faire que tout le monde soit heureux sur le terrain. Je suis là pour que l'on gagne et que l'on soit européen. Cela passe par mes buts mais si je ne marque pas et que l'on est en Ligue des champion, je signe direct. Il faut de l'ambition donc oui je vais viser les 28 buts cette saison (sourire)."

"Aucun désaccord ou problème tactique avec Bosz"

Alexandre Lacazette est optimiste concernant son association avec Lucas Paqueta et a hâte de rejouer avec Corentin Tolisso : "Avec Paqueta, on est proches sur le terrain donc cela facilite l'entente. C'est un bon joueur, intelligent avec des qualités. C'est pour cela qu'il est en sélection brésilienne. C'est facile de jouer avec ce genre de joueurs. Mes retrouvailles avec Tolisso ? J'ai hate de le retrouver sur le terrain. Déjà il a repris l'entraînement."

Enfin, le capitaine de l'OL a démenti avoir eu des tensions avec Peter Bosz lors d'un match amical : "Des échanges, il y a dans tous les vestiaires, dans les clubs. J’étais sur le terrain, il y a de l’émotion que j’ai peut-être évacué d’une manière différente ou que je n’aurais pas dû avoir. Il n’y a jamais eu de problèmes tactiques entre le coach ou de désaccord. Je ne sais pas d’où est sortie cette information. Tout va bien entre le coach et moi. [...] On avait discuté avant que je signe. et on voulait du respect et de la franchise entre nous. On apprend à se connaître aussi, on discute et on apprend à régler les problèmes. Mais on est loin d'avoir des problèmes entre nous."