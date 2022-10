OL : Blanc tape déjà du poing sur la table après la défaite contre Rennes

Laurent Blanc s'est dit « passablement énervé » par le comportement de ses joueurs lors de la défaite 3-2 à Rennes.

Pour sa première sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a subi un revers (3-2 à Rennes) qui fait déjà date dans l'histoire du club. En effet, il est le premier entraîneur à perdre son premier match à la tête de Lyon en Ligue 1 depuis Guy Stéphan en juillet 1995 (0-3 contre Cannes). Le bilan des 12 prédécesseurs de Blanc est de 8 victoires pour 4 nuls.

Pis, le nouveau coach de l'OL a vu son équipe encaisser 3 buts en Ligue 1 pour la première fois depuis 47 rencontres, chose qui ne lui était plus arrivé depuis l'époque où il dirigeait le PSG (lors d'un match contre Bordeaux en mars 2015 avec une défaite 2-3).

Après le match, en conférence de presse, Laurent Blanc a fait un premier bilan et tape déjà du poing sur la table après les énormes erreurs défensives de son équipe : « Ce match était compliqué mais toutes les équipes qui viennent ici savent que c'est compliqué. Sur le contenu il y a des choses positives. Mais quand vous prenez 3 buts il faut en marquer 4 pour gagner, c'est trop. Ce que je regrette sur ce score, c'est le but que l'on a encaissé après la mi-temps. »

« Mes joueurs ne rentrent pas sur le terrain assez concentrés après la mi-temps donc je suis passablement énervé. Je pense que sans ce but là on part de Rennes avec des points. Physiquement et dans la tenue du ballon on était bien. Le seul problème c'est qu'on n'a pas réussi à rentrer dans notre deuxième mi-temps et on a pris un but de suite », a-t-il ajouté.

« Dans le jeu il y a des choses à retenir et à renouveler mais dans l'acte défensif et dans la concentration défensive il faut améliorer. J'ai un effectif à ma disposition j'essaye d'en tirer le maximum. On a choisi ce système-là, mais quel que soit le système de jeu il faut avoir l'envie de marquer des buts et la motivation de gagner », a conclu le champion du monde 1998.

Et cette motivation de gagner, Laurent Blanc pourra la tester dès samedi prochain, avec un périlleux déplacement à La Mosson, face à Montpellier.