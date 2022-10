Rennes – Lyon (3-2) : Première ratée pour Laurent Blanc avec l'OL

Pour son premier match à la tête de l'OL, Laurent Blanc a vu son équipe s'incliner à Rennes, victime de sa défense.

Nommé cette semaine entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a dirigé son premier match ce dimanche 16 octobre 2022 à l'occasion d'un déplacement à Rennes.

L'OL en 3-4-1-2, Aouar et Boateng de retour

La première composition de Laurent Blanc était très attendue et le coach a fait des choix forts. Il a mis de côté le 4-3-3 de Peter Bosz pour instaurer un 3-4-1-2. Toko-Kemabi, Tetê et Thiago Mendes ont été relégués sur le banc des remplaçants tandis qu'Aouar et Dembélé ont fait leur retour dans le onze de départ. Johan Lepenant, auteur d'un bon début de saison, est resté en tribunes.

En attaque, Laurent Blanc a choisi de miser sur le duo Dembélé-Lacazette.

Un OL offensif mais friable en défense

Dès le coup d'envoi de la rencontre, l'OL version Laurent Blanc a mis du rythme et a cherché à se projeter rapidement vers l'avant.

Mais ce style de jeu a offert des espaces aux Rennais qui se sont procurés les premières occasions par Gouiri (12e), Wooh (14e), Terrier (16e) et Kalimuendo (20e).

Après avoir laissé passer l'orage, l'OL a ouvert le score sur une tête de Lacazette bien servi par Tagliafico (23e).

Mis en confiance par ce but, l'OL manquait le break par Aouar (27e, 32e). Mais la défense lyonnaise est encore poreuse. Bourigeaud la transperçait avec un superbe centre repris victorieusement par Terrier, oublié par Boateng (39e).

En fin de première mi-temps, l'OL perdait Tolisso sur blessure. Le joueur quittait le terrain en se tenant la cuisse gauche et était remplacé par Reine-Adélaïde.

Que d'erreurs défensives pour l'OL

La deuxième mi-temps était du même acabit : deux équipes joueuses mais prenables en défense. Rennes marquait dès le retour des vestiaires par Gouiri, qui devançait Diomandé (47e).

L'OL égalisait par Lacazette qui était à l'affut d'un ballon mal dégagé par Mandanda (72e).

Après cette égalisation, Laurent Blanc procédait à deux changements : Boateng et Aouar étaient remplacés par Da Silva et Faivre (76e).

Blanc a tout tenté pour égaliser

Un choix pas forcément judicieux puisque Rennes reprenait de nouveau l'avantage par Terrier, encore de la tête, qui se jouait de… Da Silva pour placer une tête qui trompait Lopes (78e).

Laurent Blanc réagissait en sortant ses deux latéraux (Tagliafico et Gusto) pour faire entrer deux attaquants : Toko-Ekambi et Tetê (86e).

Avec cette tactique ultra offensive, Laurent Blanc tentait le tout pour le tout pour arracher l'égalisation. En vain.

Des promesses et du travail en perspective pour Laurent Blanc

Avec cette défaite, l'OL reste englué dans le ventre mou avec une 10e place et 14 points. Si l'OL a été plaisant à voir jouer et a marqué deux fois, Laurent Blanc devra impérativement faire progresser sa défense, beaucoup trop friable et qui a un mal fou à marquer les attaquants adverses.

Quant aux Rennais, ils poursuivent leur belle série d'invincibilité (11 matches de suite, toutes compétitions confondues) et occupent la 5e place avec 21 points.