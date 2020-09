OL, Bertrand Traoré : "Je n'ai pas de temps à perdre"

L'ailier burkinabé souhaite jouer davantage à Lyon, et si ce n'est pas le cas, il a annoncé vouloir changer d'air.

Bertrand Traoré n'a pas joué la moindre minute avec le maillot de l'Olympique Lyonnais depuis la défaite en finale de la contre le au début du mois d'août. L'ailier burkinabé n'entre, selon toute vraisemblance, plus dans les plans de Rudi Garcia. Bénéficiant d'une cote assez belle à l'étranger et surtout en , Bertrand Traoré est au coeur de nombreuses rumeurs sur le mercato estival.

Dans un entretien accordé au site local du Burkina-Faso, letalon.net, Bertrand Traoré a ouvert la porte à un départ de l'OL cet été si sa situation ne change pas : "Un départ n’est pas à exclure. Je suis resté 3 ans à . J’ai passé deux belles années. La troisième a été un peu plus compliquée. Mais ça fait partie de la vie d’un footballeur professionnel. Maintenant, il me reste deux années de contrat. J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé".

"J'ai le devoir de rester concentrer sur Lyon"

"Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans. On verra ce qui va se passer. Mais pour l’instant, il faut respecter mon équipe. Il faut respecter Lyon parce que j’ai encore deux années de contrat avec le club. J’ai le devoir de rester concentrer sur Lyon", a ajouté l'ailier du Burkina-Faso.

L'ancien de l' a avoué qu'il était lassé par les rumeurs depuis le début de saison : "On ne parle que de ça, de mon départ, je dois me vider un peu la tête. On dit que Bertrand a des envies de départ. On dit que Lyon ne veut plus garder Bertrand, que Bertrand est indésirable à Lyon… Mais le plus important pour moi, c’est de rester concentré sur ce que je fais. C’est vrai qu’il y a des intérêts. Alors que quand il y a des intérêts tu ne peux pas décider de rejoindre un club comme ça. Il y a des procédures. Il y a tout un staff derrière. J’ai encore deux années de contrat. Il faut respecter aussi son employeur. Je suis professionnel et je vais rester professionnel quoi qu’il arrive. C’est ce que je fais. Si je dois prendre une décision, je la prendrai en connaissance de cause et en fonction de ce qu’on me propose".

Bertrand Traoré a évoqué sa relation avec Rudi Garcia, qui ne l'a pas utilisé lors du "Final 8" : "Quand le coach est arrivé, dès le début les choses étaient claires. Il m’a mis deux matches de suite sur le banc. Le troisième match, j’étais dans les tribunes. Je ne dirais pas que le message était très clair, mais il était assez clair. Il a ses préférences, il fait ses choix. Je respecte, je travaille. J’essaie de donner le maximum de moi-même et on verra ce qui va se passer. Mais, c’est des choses qui arrivent dans la vie d’un footballeur. Il faut rester concentré sur ce que je dois faire. Ce que je sais faire, c’est jouer sur le terrain. Après, ce qui se passe autour, c’est à vous les journalistes de commenter. Pour moi le plus important, c’est de rester concentrer sur le terrain".