OL - Avec ou sans Kylian Mbappé, Rudi Garcia craint le PSG

À quelques jours de la finale de la Coupe de la Ligue, l'entraîneur de l'OL craint le PSG et son impressionnante armada offensive. Même sans Mbappé.

Suite à l'arrêt prématuré de la , en réaction à la pandémie de coronavirus, l'Olympique Lyonnais n'est pas assuré de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Pourtant abonné aux joutes européennes, l'OL devra venir à bout du vendredi soir, en finale de la , pour décrocher son billet pour la . La marche est donc très haute pour l'équipe entraînée par Rudi Garcia, lequel craint particulièrement l'armada offensive parisienne.

"S’il n’y a pas Mbappé, il y a Neymar"

"On espère que Kylian Mbappé reviendra le plus vite possible, au moins pour la Ligue des Champions car on est derrière tous les clubs français. Si c’est contre nous, ce sera contre nous. Mais s’il n’y a pas Mbappé, il y a Neymar. S’il n’y a pas Neymar, il y a Icardi. S’il n’y a pas Icardi, il y a Di Maria. Cette équipe du Paris Saint-Germain a énormément de très bons joueurs, l’absence d’un joueur ne suffit pas à l’affaiblir", a indiqué le technicien, sur les ondes de la radio Europe 1 dimanche soir.







Pour rappel, Kylian Mbappé, blessé lors de la finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne (1-0) souffre d'une grosse entorse, et ne devrait pas être disponible face aux Gones. Concernant le mercato, Rudi Garcia a annoncé du mouvement, soucieux de se renforcer pour compenser certains départs.

"Il y a deux phases : plus rien ne bougera avant les deux matchs, la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et le 8e retour de Ligue des Champions contre la . L’effectif sera celui qui est à notre disposition en ce moment, en sachant qu’on a perdu deux joueurs importants : Lucas Tousart, parti au Herta Berlin, et Martin Terrier, parti à Rennes. On verra après ces deux fins de compétition. Il sera alors temps de réajuster car les choses sont claires, nous avons des besoins", a-t-il prévenu.