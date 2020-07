PSG-Saint-Etienne (1-0) : les vieux démons refont surface malgré la victoire

Les blessures de Kehrer et Mbappé rappelent que le PSG est rarement épargné à l'approche des grands rendez-vous. Un éternel recommencement.

C'est à croire qu'une malédiction frappe le . À chaque fois qu'un grand rendez-vous de approche, l'infirmerie se remplit. Et cette saison ne dérogera visiblement pas à la règle. Après trois matches de préparation sans encombre du point de vue des blessures, les premiers couacs sont survenus ce vendredi pour le PSG, à l'occasion de la finale de la face à Saint-Etienne (1-0).

Paris a d'abord perdu Thilo Kehrer sur blessure, touché à la hanche et remplacé par Colin Dagba (19e). Puis Kylian Mbappé, dont la cheville droite s'est bloquée sur un tacle non contrôlé de Loïc Perrin (32e). Un double coup dur qui a fait se lever un terrible vent d'inquiétude dans les travées du Stade de , alors qu'un long tunnel se profile pour les Parisiens, engagés non seulement en finale de contre la semaine prochaine, mais aussi pour le Final-8 de Ligue des champions à Lisbonne à partir du 12 août, avec un quart de finale très attendu contre l' Bergame.

Mbappé en béquilles

Il faut dire que les Stéphanois n'ont pas fait dans la dentelle vendredi soir. Bien décidés à ne pas se laisser marcher sur les pieds, les Verts n'ont pas manqué de mettre le pied, au risque de blesser leurs adversaires. Ce qui a fini par arriver, énervant Thomas Tuchel, son staff et le banc parisien, très remonté au moment de la sortie de Kylian Mbappé. Il y avait de quoi, honnêtement. Car la maladresse de Loïc Perrin pourrait coûter cher. Au vue des images, on se réjouirait presque de voir Kylian Mbappé toujours debout après cette action. L'international est sorti boîteux, se mettant la main devant le visage au moment de contourner le terrain aux côtés du staff médical. Dans le feu de l'action, il semblait soucieux, sans pour autant esquisser de geste d'énervement dans les couloirs menant au vestiaire.

Thomas Tuchel va maintenant croiser les doigts pour que les analyses ne révèlent rien de sérieux pour Kehrer et Mbappé à moins de trois semaines de la C1. On a vu le Français se déplacer en béquilles. Le début d'une course contre la montre dont le PSG se serait bien passé. Encore une fois.

Benjamin Quarez, au Stade de France.