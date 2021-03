OL, Aulas : "Si Depay doit partir, je me ferais une raison"

Le président de l'OL s'est exprimé sur la situation contractuelle de Memphis Depay et assure n'avoir contacté aucun entraîneur pour la saison à venir.

Présent devant les médias pour officialiser la prolongation de contrat de Marcelo, Jean-Michel Aulas en a profité pour balayer plusieurs sujets de l'actualité lyonnaise. En fin de contrat cet été, Memphis Depay n'a toujours pas indiqué s'il compte quitter le club rhodanien ou non, et si tel est le cas où il compte signer la saison prochaine. En conférence de presse, Jean-Michel Aulas a parlé de la situation de Memphis Depay et n'a aucun remords sur sa gestion du dossier.

"Rien à me reprocher car je sais que Memphis est resté dans le bon état d'esprit du club. Il est resté au niveau de joueur international et est bien dans son rôle de capitaine. On l'a mis dans les meilleures dispositions pour évoluer à son niveau de la Coupe du monde 2014 où il s'était révélé. Je respecte ses choix. S’il doit repartir pour un plus grand club que l'OL, je me ferais une raison. Si par contre il doit rester, on aura participé à ce qui sera pour lui une histoire encore plus grande car ça voudra dire qu’on a gagné quelque chose", a expliqué le président de l'OL.

Jean-Michel Aulas est excité à l'aube du sprint final en Ligue 1 : "Il y a du changement à tout les niveaux et je remercie Juninho pour le changement d'état d'esprit. Les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes tout le temps et les supoprters l'ont compris. J'aimerais voir les joueurs avant leur départ pour Lens. On doit montrer lors des huit matchs que l'on peut lutter pour les trophées et les places qui nous intéresse en Ligue des champions. C’est très serré et on en discute très régulièrement avec plusieurs hypothèses. L’hypothèse la plus favorable pour tout le monde c’est d’être champion".

"Même si c’est très difficile et que l’on a vu que Paris avait encore plus surclassé le Barça à Barcelone qu’il ne l’a fait chez nous, c’est une très grande équipe avec des moyens très importants. Ils vont affronter le Bayern, ce n’est pas facile non plus mais cela reste le favori de la compétition cette année. À côté il y a deux autres équipes très fortes, Lille et Monaco. On va avoir à affronter bientôt Lille et Monaco. Préparons d’abord le match déterminant à Lens ce samedi. Cela nous rappellera de bons souvenirs car c’est un vrai club de foot. […] Lens c’est quelque chose qui clignote dans nos mémoires. J’ai très envie que l’on fasse durer le suspense jusqu’au bout", a ajouté le dirigeant des Gones.

Jean-Michel Aulas a assuré ne pas avoir contacté un entraîneur pour succéder à Rudi Garcia, en fin de contrat, pour la saison prochiane : "Je peux vous assurer qu’il n’y a aucun contact de pris avec aucun autre entraîneur que Rudi Garcia. Ceux qui pensent savoir ne savent pas et ont plus de chance de se tromper que de dire la vérité, a lancé le président du club rhodanien avant de préciser l’importance du titre dans sa décision. Ce serait maladroit de ma part de dire le contraire. Évidemment qu’une équipe qui triomphe après des années de disette dans le championnat aurait plus de chance qu’une équipe qui ne triomphe pas.

"Ceci étant, cela ne sera pas l’élément déterminant, ni dans un sens ni dans l'autre. Cela ne veut pas dire que si l’on était pas champion, l’équipe d’entraîneurs en place n’aurait pas de chance de rester. On est pragmatique. Quand on renouvelle quelqu’un c'est plus facile de donner les plus et les moins. [...] Tout est possible mais il faut terminer très fort. C'est la marque de fabrique du club ces dernières années. On va forcer le destin pour y arriver", a conclu le président de l'OL