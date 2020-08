OL, Aouar : "On va jouer les coups à fond"

Houssem Aouar, le milieu de l’OL, a assuré que sa formation se produira sans complèxe, samedi lors de son duel contre Manchester City.

L’Olympique Lyonnais aura fort à faire samedi pour espérer face à . Contre l’ogre anglais, cela s’apparente même à une mission impossible pour les Gones. Toutefois, ces derniers ne se présentent pas à ce grand rendez-vous continental en victime expiatoire. C’est ce qui en ressort du discours tenu par Houssem Aouar en conférence de presse.

"Vu ce qu'on a fait face à la , je pense que des écuries comme City vont beaucoup se préparer face à nous. On sait qu'on n’est pas favoris, mais on va jouer les coups à fond, avec du relâchement et de la motivation", a confié le talentueux milieu lyonnais.

« A nous de faire la différence »

Aouar faisait partie de l’équipe lyonnaise qui l’avait emporté à l’Etihad Stadium il y a presque deux ans. Il sait donc que l’exploit est possible, même s’il insiste sur le fait qu’aucun match ne ressemble à un autre. « Oui, nos bons résultats de 2018 peuvent nous aider mentalement. On se dit qu'on l'a déjà fait une fois. Et sur un match, c'est possible. Mais tout sera différent, car le passé est révolu. A nous de faire la différence demain », a-t-il indiqué.

L’international français espoir a conclu en évoquant l’état physique de la formation rhodanienne : « Physiquement, on se sent tous très bien. Personnellement, je me sens bien depuis ce retour à la compétition. Le groupe s'est très bien préparé. C'est normal d'avoir eu des doutes après une période particulière »