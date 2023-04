OL : Alexandre Lacazette et Dejan Lovren ont la haine !

Les deux cadres de l'Olympique Lyonnais ont fait un constat amer après la défaite face à l'Olympique de Marseille.

L'Olympique Lyonnais va s'en mordre les doigts. Battu dans le temps additionnel face à l'Olympique de Marseille ce dimanche, l'OL a connu un revers, sûrement, fatal dans la course à la qualification pour une compétition européenne. Les Gones semblaient pourtant avoir fait le plus dur en égalisant par l'intermédiaire d'Alexandre Lacazette.

"C'est rageant"

Néanmoins en toute fin de rencontre suite à un centre mal repoussé par Diomandé, Malo Gusto a malencontreusement contré le ballon qui a terminé sa course dans les filets d'Anthony Lopes, alors que le latéral de l'OL avait manqué la balle de match, dans l'autre surface, à peine quelques minutes plus tôt.

Forcément, cette défaite va laisser des traces, d'autant plus qu'avec la récente dynamique de ses concurrents directs, l'Olympique Lyonnais reprenait de l'espoir pour terminer à la cinquième place en fin de saison. En zone mixte, Alexandre Lacazette n'a pas caché ses regrets après la rencontre.

"C'est la merde"

"Il y a beaucoup de déception ce soir. Après, je pense qu’ils ont eu beaucoup d’occasions. Sans un grand Anthony Lopes, on perd le match. Mais c’est rageant de se dire qu’on le perd comme ça. On aurait pu mieux faire, être plus dangereux. Par moment, on est rentré dans leur jeu. On a perdu des ballons faciles. Sur une erreur à la fin, on se fait punir", a analysé Alexandre Lacazette.

"C’est une saison où on apprend beaucoup avec des jeunes joueurs. Le premier but de l’OM ? C’est une mésentente entre Diomandé et moi. Je savais que l’OM aimait défendre vers l’avant. J’ai voulu créer un appel contre-appel. C’est sûrement ma faute, car il n’avait pas assez d’élan. Je le prends aussi pour moi, j’aurais dû faire attention à son positionnement", a ajouté l'attaquant de l'OL.

Quel est le meilleur numéro 9 au monde ? Karim Benzema

Erling Haaland

Harry Kane

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Victor Osimhen 24079 Votes Merci d'avoir voté. Les résultats seront bientôt partagés. Quel est le meilleur numéro 9 au monde ? 39% Karim Benzema

31% Erling Haaland

3% Harry Kane

9% Robert Lewandowski

12% Kylian Mbappé

6% Victor Osimhen 24079 Votes

Dejan Lovren a été encore plus dur envers son équipe : "C’est la merde. On ne peut pas dire qu’on mérite un point, mais on a donné les ballons, on a donné les buts à la dernière minute, on leur a donné les trois points, a regretté le Croate après le match. On a tout bien fait en deuxième mi-temps. Lacazette a marqué, on est revenu, il reste encore 30 secondes. C’est des petits trucs, des erreurs qu’on fait, c’est dommage".