OGC Nice, Vieira heureux de ses recrues

Très actif sur le marché des transferts, Nice a présenté ses cinq recrues à la presse ce jeudi.

L'OGC Nice est très actif sur le marché des transferts. En moins d'un mois, les Aiglons ont enregistré les arrivées de Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara, Robson Bambu, Flavius Daniliuc et le dernier en date, Amine Gouiri, dont l'arrivée a été officialisé mercredi soir. Ce jeudi, l'OGC Nice a présenté ses cinq recrues estivales. Patrick Vieira n'a pas caché son excitation, a remercié la cellule de recrutement pour son travail, et a notamment content de pouvoir s'appuyer sur l'expérience de Morgan Schneiderlin.

"La cellule a très bien travaillé. Avoir autant de recrues c’était l’objectif fixé avec Julien (Fournier) et c’est de bonne augure. Avoir à disposition ces joueurs à cette période de la saison c’est une grosse satisfaction. Morgan Schneiderlin est un exemple et je suis très content de l’avoir au club. Il a connu le très haut niveau et il se sacrifie beaucoup pour ses coéquipiers sur le terrain. Il a un gros volume et est capable de dicter son rythme de jeu", a expliqué le technicien français.

L'entraîneur de Nice a dévoilé ses projets pour Amine Gouiri : "On a discuté de beaucoup de choses avec Amine Gouiri. Il a énormément de qualités, il est capable de jouer sur le côté, en deuxième attaquant, d’être au relais derrière Kasper Dolberg. À nous de mettre les choses en place pour l’aider à grandir et à jouer. On a tout ce qu’il faut ici pour accompagner Amine Gouiri, et combler les manques qu’il a car il est encore jeune. On va tout faire pour l’aider à grandir".

Plus d'équipes

Nice renforce son secteur défensif

L'article continue ci-dessous

Patrick Vieira a présenté le jeune Flavius Daniliuc, recrue en provenance du : "Flavius s’entraîne avec nous et est dans la compétition pour son poste. S’il venait à ne pas jouer avec nous, il pourrait aider en réserve. Je veux souligner le bon travail de la cellule de recrutement qui a déniché un joueur talentueux au Bayern. Flavius est très à l’aise avec le ballon. Il anticipe beaucoup avec une bonne lecture du jeu. Il est très calme et possède une certaine facilité technique pour ressortir les ballons car il a joué au milieu de terrain quand il était plus jeune. Flavius aime aussi être en compétition avec d’autres joueurs et n’a pas peur de disputer des duels".

L'entraîneur de Nice est heureux de pouvoir compter sur Hassane Kamara, un latéral gauche de métier, poste auquel il était dépourvu la saison dernière devant bricoler à de nombreuses reprises : "Stanley Nsoki et Malang Sarr jouaient à un poste qui n’était pas le leur. On cherchait un arrière gauche apportant plus offensivement. Hassane Kamara peut redoubler les efforts, attaquer les espaces, demander le ballon dans la profondeur et il a de grandes qualités techniques".

"Bambu était suivi depuis longtemps. Sur les deux dernières années il a pris beaucoup de maturité et franchi des paliers. Il est agressif, va vite et est capable de ressortir le ballon de derrière ce qui est important dans notre philosophie de jeu. On a suffisamment de joueurs en défense centrale. Il y a aussi le jeune Andy Pelmard qu'on doit continuer à faire progresser. On a identifié le profil de joueurs offensifs et on discute pour voir s’il y a la possibilité d'en faire venir un ou deux", a conclu Patrick Vieira.