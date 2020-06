OFFICIEL - Un jeune espoir du Bayern débarque à Nice

L’OGC Nice vient de se payer les services de Flavius Daniliuc, un jeune défenseur autrichien qui évoluait chez les U19 du Bayern.

Connu pour sa capacité à dénicher des jeunes talents et attirer les meilleurs espoirs dans ses rangs, l’OGC Nice vient de faire honneur à sa réputation en enrôlant le très prometteur Flavius Daniliuc. Agé de 19 ans, cet arrière central autrichien se produisait depuis plusieurs saisons avec les jeunes du Bayern et les spécialistes en disent le plus grand bien.

Daniliuc était à Munich depuis cinq ans. Il y fait donc presque toute sa formation. Et, avant cela, il appartenait à un autre grand d'Europe, à savoir le . Défenseur doté de très belles qualités athlétiques, il dégage beaucoup de personnalité. Chez les U19 bavarois, on lui a d’ailleurs accord le brassard de capitaine à l'occasion des matches de l'UEFA .

Sur son site officiel, Nice a confirmé cette acquisition, sans préciser la durée du contrat de l’Autrichien. Il est, en revanche, indiqué que la visite médicale s’est passée comme prévue et les tests au Covid-19 de la nouvelle recrue ont été négatifs.

Daniliuc a été séduit par le projet du Gym et certainement aussi par le discours de Patrick Vieira, l’entraineur de l’équipe première. Il espère à présent que ce choix s’avère payant, et qu’il va vite enchainer les matches avec les pros.

Daniliuc sera le premier joueur Autrichien à évoluer dans le championnat français depuis le passage de Philipp Hosiner à Rennes.