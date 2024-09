OGC Nice - Real Sociedad : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice vs Real Sociedad

L’OGC Nice entame sa campagne européenne, ce mercredi, avec la réception de la Real Sociedad. Les dernières infos ici.

Après la Ligue des champions, qui a fait son grand retour dans son nouveau format la semaine écoulée, c’est au tour de la Ligue Europa de faire son come-back. Un des deux clubs français engagés pour la compétition, l’OGC Nice fait son entrée en lice, ce mercredi soir, dans un duel avec la Real Sociedad à l’Allianz Riviera.

Nice pour prouver face à la Real Sociedad

L’OGC Nice rêve de faire un début satisfaisant en Europe comme le PSG, Brest et Monaco l’ont fait en Ligue des champions la semaine dernière. Revenus sur la scène européenne après trois ans d’absence, les Aiglons ambitionnent de faire un meilleur parcours. Auteur d’un début de saison mitigé en championnat de France, Nice sort d’un week-end époustouflant avec une large victoire contre l’AS Saint-Etienne (8-0) lors de la cinquième journée de Ligue 1. Les hommes de Franck Haise sont sur deux défaites, 1 match nul et deux victoires en championnat.

De son côté, la Real Sociedad tentera de faire un début de compétition rêvé en Ligue Europa, contrairement à ses débuts en Liga. En championnat, les hommes d’Imanol Alguacil sont en difficulté, comptabilisant cinq défaites, un match nul et une victoire en sept sorties. Huitième de finaliste de Ligue des champions la saison dernière, la Real Sociedad, une habituée de l’Europe, veut se servir de son expérience pour défaire les Niçois d’entrée. Le club basque sort d’un match nul contre Valladolid (0-0).

Horaire et lieu du match

OGC Nice - Real Sociedad

1ère journée de Ligue Europa

Lieu : Allianz Riviera

A 21h française

Les compos probables du match OGC Nice - Real Sociedad

OGC Nice : Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante - Clauss, Rosario, Ndombele, Bard - Cho, Guessand, Moukoko

Alaves : Remiro - Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Gomez - Turrientes, Zubimendi, Sucic - Kubo, Oyarzabal, Becker

Sur quelle chaîne suivre le match OGC Nice - Real Sociedad ?

La rencontre entre l’OGC Nice et la Real Sociedad sera à suivre ce mercredi 25 septembre 2024 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.