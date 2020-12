OGC Nice, Patrick Vieira viré ?

Après une nouvelle défaite en Ligue Europa, Nice penserait très sérieusement à se séparer de Patrick Vieira.

Les heures de Patrick Vieira sur le banc de l'OGC Nice seraient comptées. Après une nouvelle défaite en contre le , confirmant l'élimination des Aiglons de cette compétition, l'ancien champion du monde 1998 semble avoir épuisé son crédit au club. En effet, plusieurs sources s'accordent à dire que Patrick Vieira, va, si ce n'est pas déjà fait, être démis de ses fonctions d'entraîneur.

Selon Téléfoot, le technicien français aurait déjà été viré et les joueurs en auraient été avertis durant la nuit de jeudi à vendredi. De son côté, Nice-Matin annonce également que Patrick Vieira a été viré suite à la défaite contre le Bayer Leverkusen, tandis que L'Equipe parle d'un départ imminent de l'ancien entraîneur de New York City. Autant dire qu'il est peu probable de revoir Patrick Vieira sur le banc de Nice et que la nouvelle risque d'être confirmée ce vendredi en cours de matinée.

Déçu par une nouvelle défaite, Patrick Vieira a botté en touche concernant son avenir, en conférence de presse après le match : "Un entraîneur est toujours fragilisé quand il traverse une phase comme celle qu'on traverse. On avait de bonnes intentions dans cette compétition. On s'est peut-être vus trop beaux. Ce qu'on a fait est insuffisant pour sortir de notre groupe. On a énormément de choses à travailler pour être plus ambitieux".

"Mon avenir ? Il faudra poser la question à mes dirigeants"

"On est dans le dur, mais bien sûr que j'ai la force, l'envie. Est-ce que je vais continuer à me battre ? Je vais continuer à me battre. Je ne peux pas être plus clair. Plus de temps ? Je ne réclame rien du tout. Je fais mon travail avec un groupe avec qui j'aime travailler. J'ai des mecs extraordinaires dans le vestiaire. On ne peut pas leur reprocher leur état d'esprit. Je fais mon maximum", a ajouté le technicien de l'OGC Nice.

"Il faudra poser la question à mes dirigeants. Moi, la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est ce que je dois mettre en place pour essayer de gagner des matchs. Peut-être que les dirigeants penseront que je ne suis pas l'homme de la situation pour emmener le club où ils veulent l'emmener. Mais je ne peux pas vous répondre", a conclu Patrick Vieira qui a probablement vécu son dernier match sur le banc des Aiglons.

L'ancien joueur d' ne devrait pas être sur le banc dimanche après-midi pour le match sur le terrain de Reims en . En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur pour lui succéder, ce qui ne devrait pas intervenir avant 2021, c'est son adjoint Adrian Ursea qui devrait assurer l'intérim, avec l'aide de Frédéric Gioria, autre adjoint.