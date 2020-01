OGC Nice - Le coup de gueule de Patrick Vieira malgré la qualification

Visiblement, Patrick Vieira n'est pas vraiment du genre à se satisfaire d'une qualification si le contenu n'a pas été à la hauteur de ses attentes...

L'OGC Nice s'est imposé face au en 16es de finale de ce samedi après-midi (2-1). Une victoire qui permet aux Aiglons de décrocher leur billet pour les 8es de finale de la compétition, grâce à deux buts inscrits coup sur coup par Danilo puis Ganago à la demi-heure de jeu.

En Coupes, on a parfois l'habitude de dire que seule la qualification compte. Mais visiblement, ce n'est pas vraiment la façon de penser de Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice. En effet, le Français était très remonté en conférence de presse après la rencontre.

"Je suis déçu, je ne vais pas vous le cacher"

"Ce qui me dérange vraiment, c'est ce manque d'enthousiasme, ce manque d'implication. On est passés totalement à travers de cette deuxième période. Ce sont les limites de cette équipe, oui. On a du mal à être constants dans nos performances. Le problème de cette deuxième période, c'est plus sur l'état d'esprit qu'autre chose, c'est ça qui me dérange, parce que l'état d'esprit ne doit jamais être remis en doute", a d'abord pesté l'ancien joueur d' .

"Je suis déçu, je ne vais pas vous le cacher. Ça gâche un peu la qualification. On ne peut pas se permettre de rentrer sur le terrain en étant trop facile, en ne jouant pas collectivement. Je ne peux pas laisser passer le manque d'implication. On est une très bonne équipe quand tout le monde est concerné, quand tout le monde joue ensemble. S'il manque deux, trois éléments, on devient une équipe très, très moyenne", a ensuite ajouté Patrick Vieira, perfectionniste.