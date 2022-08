L'OGC Nice, l'équipe de France : les confidences de Jean-Clair Todibo

Ses ambitions avec Nice, le mercato, les Bleus, Jean-Clair Todibo se livre sans langue de bois.

Formé et révélé à Toulouse, Jean-Clair Todibo a rejoint le Barça en 2019 à seulement 19 ans. Le défenseur français n'est pas parvenu à s'imposer en Catalogne et a depuis relancé sa carrière avec l'OGC Nice, club dont il porte le maillot depuis le 1er février 2021.

Avant la reprise de la Ligue 1 et du premier match de l'OGC Nice, dimanche, contre… Toulouse, à 13h00, Jean-Clair Todibo a accordé un long entretien à nos confrères de Nice-Matin dans lequel il évoque de nombreux sujets.

Sur ses ambitions pour la saison à venir

« Faire mieux que la saison dernière. Les objectifs du club n'ont pas changé : on va essayer de se donner les moyens d'accrocher mieux que la Conférence League. »

Sur les différences entre Galtier et Favre au poste d'entraîneur

Galtier visait l'efficacité. Favre veut mélanger le plaisir à l'efficacité, je retrouve de la liberté et on prendra plus de plaisir à jouer au foot. Avec Galtier (à l'entraînement, n.d.l.r.), c'étaient des séances courtes et intenses. Avec Favre, elles sont longues et intenses. Les plus longues de ma carrière. On a eu quelques doubles séances dans la journée, ça tirait les jambes (sourires). Surtout sous la chaleur.

Sur les recrues estivales du mercato niçois

« Aaron Ramsey ? C'est incroyable il est très, très fort. Techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. Je ne suis pas surpris, je le voyais jouer à Arsenal. Tu vois son CV, tu saisis son expérience. »

« Kasper Schmeichel ? C'est génial, c'est un top gardien. Il va nous faire du bien, ramener de l'expérience et aider Marcin (Bulka), qui est un gardien à fort potentiel. Ça va lui faire du bien d'apprendre à ses côtés. »

Sur Kalimuendo et Cavani, les recrues qu'ils rêvent de voir débarquer à Nice

« Kalimuendo, j'aime beaucoup. L'an dernier, c'est l'un des attaquants contre qui j'ai préféré jouer, j'aime quand c'est chaud. Il y avait eu un vrai rapport de force, il est bon esprit. Il est très mature pour son âge, fait de bons appels, se place bien, il est chiant à jouer. Cavani ? J'adore ! Oh, c'est le Matador quand même, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il ferait du bien lui ! Ils respirent plus les mecs avec le chien d'Uruguay et le gitan (Delort, n.d.l.r.) ! Tu récupères dix ballons à la mi-temps avec ce genre d'attaquants. Ce sont des tueurs devant le but, ça court, ça fait les efforts. Cavani-Kalimuendo, ce serait lourd mais le coach va commencer à se gratter la tête. »

Sur l'équipe de France

« Mon heure viendra si ça doit arriver. Je l'espère, je bosse mais je ne suis pas envieux, ni jaloux. Je suis très content pour William (Saliba) et les autres. Mais je ne me sens pas inférieur à eux. J'aimerais vraiment porter ce maillot bleu. »