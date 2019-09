OGC Nice : Alain Wathelet quitte son poste à la tête du centre de formation

Comme confirmé par Goal, Alain Wathelet n'est plus le directeur du centre de formation de l'OGC Nice, qui a officialisé son départ ce mercredi. "Alain Wathelet a quitté ce mercredi ses fonctions de directeur du centre de formation de l’OGC Nice. Après avoir été joueur, entraîneur adjoint de l’équipe première, éducateur et formateur à la pré-formation et la formation, Alain Wathelet avait pris la tête du centre en 2014" , a indiqué le club azuréen.

"Si je suis resté 20 ans, c’est parce que je me disais qu’il y avait des choses à faire", a réagi Alain Wathelet. "J’ai connu presque tous les postes, participé à plein de choses qui ont été construites collectivement. Avec la formation, il y a eu le titre de champion de en 2004, la Gambardella en 2012 – même si à l’époque j’entraînais les U17 - ; à la pré-formation, on a notamment créé une section sport-études et développé les partenariats avec les clubs".

"C’est une fierté. Au-delà de tout, le plus important, ce sont les rapports humains. Sur ce plan, je pars l’esprit tranquille. Je suis Niçois, né ici, mon frère m’a amené dans ce club quand j’avais 7 ans, j’ai été stagiaire pro, avant de partir pour ma carrière de joueur et de revenir en 1999. Si je disais que l’OGC Nice était mon club, je manquerais d’humilité, car il ne m’appartient pas et n’appartiendra jamais à personne. Par contre c’est le club de ma ville, le club de mon coeur, et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Désormais, ce que j’aimerais trouver, c’est un nouveau projet pour continuer à construire quelque chose, car comme le montre mon parcours, je ne suis pas un mercenaire" .

Comme annoncé par Nice-Matin et confirmé par Goal, Alain Wathelet va être remplacé par Manuel Pires, libre depuis son départ de l'AS en avril dernier.