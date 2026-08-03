Officiellement : Zamalek résilie le contrat de sa star

Le club de Zamalek a refermé l'une des plus belles pages de ses joueurs étrangers de ces dernières années, après avoir officiellement annoncé la résiliation à l'amiable de son contrat avec l'attaquant tunisien Seifeddine Jaziri, à la suite d'un accord mettant fin à l'ensemble des engagements contractuels entre les deux parties. Le joueur quitte ainsi le club au maillot blanc au terme d'un parcours riche en apports et en réalisations, qui lui a conféré une place particulière dans l'histoire du club et auprès de ses supporters.

Le conseil d'administration du club de Zamalek, présidé par Hussein Labib, a annoncé la conclusion d'un accord avec le Tunisien Seifeddine Jaziri, attaquant de l'équipe première de football, pour mettre fin au contrat entre les deux parties à l'amiable et de manière consensuelle, et ce après l'achèvement de tous les règlements relatifs au contrat, dans un climat empreint de compréhension et de respect mutuel.

Le club a affirmé que la fin de la relation contractuelle s'est déroulée d'une manière civilisée reflétant le respect mutuel entre les deux parties, à la hauteur de ce qu'a apporté le joueur tout au long de sa présence au sein de l'équipe.

Le conseil d'administration de Zamalek a adressé, au nom des supporters du club, ses sincères remerciements et sa reconnaissance à Seifeddine Jaziri, en hommage à ce qu'il a offert sous le maillot de l'équipe durant toutes ces dernières années, soulignant qu'il a été le modèle du joueur professionnel, engagé et loyal, qui a accompli son devoir avec sérieux et dévouement sur le terrain comme en dehors.

Le club a également souhaité au joueur réussite et succès pour sa prochaine étape, ainsi que la poursuite de sa brillante carrière footballistique, affirmant que ce qu'il a apporté restera apprécié de tous les membres du club au maillot blanc.

Le conseil d'administration de Zamalek a insisté sur son appréciation de la manière élégante dont s'est déroulée la résiliation du contrat, qui s'est faite en présence de l'agent du joueur, Hazem Fetouh, soulignant que cette démarche a reflété le professionnalisme de Jaziri, sa loyauté envers le club et son souci de finaliser toutes les procédures de façon amiable, en préservant les droits de toutes les parties.

Le club a affirmé que l'attaquant tunisien restera l'un des membres de Zamalek et continuera de bénéficier du respect et de la considération de ses supporters, après avoir laissé une empreinte marquante au sein de l'équipe et donné l'exemple d'un joueur professionnel exemplaire.

Seifeddine Jaziri est considéré comme l'un des attaquants étrangers les plus marquants à avoir porté le maillot de Zamalek, après être parvenu à prendre la tête du classement des buteurs étrangers de l'histoire du club, une réalisation qui illustre l'ampleur de son apport et de ses statistiques remarquables tout au long de son parcours avec l'équipe.

Jaziri quitte Zamalek après avoir inscrit son nom en lettres d'or dans les annales du club, concluant un parcours riche en succès et laissant un héritage de buteur qui demeurera présent dans la mémoire des supporters du club au maillot blanc.