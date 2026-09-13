Officiellement : Valence limoge son entraîneur et son directeur exécutif

Le FC Valence a limogé son entraîneur Carlos Corberán et son directeur exécutif du football Ron Gourlay, une décision qui marque un tournant radical dans l'orientation sportive du club, et ce à peine deux mois après la prolongation du contrat de l'entraîneur, jusqu'en 2028.

L'entraîneur de l'équipe réserve, Óscar Sánchez, devrait diriger l'équipe première à titre provisoire, alors que Valence disputera un match mardi face à Alavés.

Le journal espagnol « Marca » a rapporté que le poste de Corberán était sous surveillance depuis la défaite de l'équipe à La Corogne, que l'entraîneur lui-même avait qualifiée de « honteuse », et l'absence de toute réaction de l'équipe lors des deux matches face à Barcelone (0-5) et Séville (1-0).

Par ailleurs, le club a annoncé ce dimanche la fin de sa relation contractuelle avec Gourlay, ainsi qu'avec les membres de son staff : Lisandro Ussi, Hans Gillhaus, Andrés Zamora et Malek Chafei.

Selon le club, cette démarche traduit sa volonté de « lancer une nouvelle étape dans sa structure sportive et sa gestion footballistique ».

Dans le communiqué officiel publié par Valence, le club indique que l'entraîneur est arrivé à Mestalla « avec pour objectif de mener le projet sportif dans une situation complexe qu'il est parvenu à changer » et souligne qu'il a accompli son travail « avec professionnalisme, passion et un engagement maximal » tout au long de 72 matches officiels.

Le club a remercié aussi bien l'entraîneur de Valence que son staff pour leur travail durant la période où ils ont assumé la responsabilité de l'équipe, et a évité d'entrer dans les détails des raisons ayant conduit à la fin de leurs contrats.

Le FC Valence a également annoncé qu'il « dévoilera prochainement la nouvelle structure du secteur football et la composition du prochain projet sportif », une opération de réorganisation qui façonnera l'avenir proche du club.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora