Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

Officiellement : Valence limoge son entraîneur et son directeur exécutif

FC Séville vs FC Valence
FC Séville
FC Valence
LaLiga
C. Corberan
Espagne

Un nouveau projet en vue

Le FC Valence a limogé son entraîneur Carlos Corberán et son directeur exécutif du football Ron Gourlay, une décision qui marque un tournant radical dans l'orientation sportive du club, et ce à peine deux mois après la prolongation du contrat de l'entraîneur, jusqu'en 2028.

L'entraîneur de l'équipe réserve, Óscar Sánchez, devrait diriger l'équipe première à titre provisoire, alors que Valence disputera un match mardi face à Alavés.

Le journal espagnol « Marca » a rapporté que le poste de Corberán était sous surveillance depuis la défaite de l'équipe à La Corogne, que l'entraîneur lui-même avait qualifiée de « honteuse », et l'absence de toute réaction de l'équipe lors des deux matches face à Barcelone (0-5) et Séville (1-0).

Par ailleurs, le club a annoncé ce dimanche la fin de sa relation contractuelle avec Gourlay, ainsi qu'avec les membres de son staff : Lisandro Ussi, Hans Gillhaus, Andrés Zamora et Malek Chafei.

Selon le club, cette démarche traduit sa volonté de « lancer une nouvelle étape dans sa structure sportive et sa gestion footballistique ».

Dans le communiqué officiel publié par Valence, le club indique que l'entraîneur est arrivé à Mestalla « avec pour objectif de mener le projet sportif dans une situation complexe qu'il est parvenu à changer » et souligne qu'il a accompli son travail « avec professionnalisme, passion et un engagement maximal » tout au long de 72 matches officiels.

Le club a remercié aussi bien l'entraîneur de Valence que son staff pour leur travail durant la période où ils ont assumé la responsabilité de l'équipe, et a évité d'entrer dans les détails des raisons ayant conduit à la fin de leurs contrats.

Le FC Valence a également annoncé qu'il « dévoilera prochainement la nouvelle structure du secteur football et la composition du prochain projet sportif », une opération de réorganisation qui façonnera l'avenir proche du club.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google