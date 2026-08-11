Officiellement : Trézéguet rejoint la Saudi Pro League

Le club saoudien d'Al-Riyadh a annoncé le recrutement de Mahmoud Hassan « Trézéguet », ancien joueur d'Al-Ahly d'Égypte, sous la forme d'un transfert libre, à compter de la nouvelle saison 2026-2027.

Le compte officiel du club de la capitale a publié, ce mardi, sur la plateforme X, une vidéo de présentation de la recrue, accompagnée du message : « De la terre d'Égypte à l'école du milieu ».

Trézéguet avait résilié à l'amiable son contrat avec Al-Ahly d'Égypte, après une seule saison depuis son retour dans le club de son enfance.

Au cours de cette saison, le joueur de 31 ans a disputé 32 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 18 buts et délivrant une passe décisive, sans toutefois remporter le moindre titre.

Trézéguet a également participé à la Coupe du monde 2026 avec la sélection égyptienne, où il a marqué un but et en a fait marquer un autre.

L'ailier international égyptien pose ses valises en Saudi Pro League, au terme d'une longue carrière professionnelle durant laquelle il a évolué dans plusieurs championnats, notamment en Premier League, en championnat turc et en championnat belge.

Trézéguet a porté les couleurs de clubs tels qu'Aston Villa, Anderlecht, Trabzonspor (qui compte actuellement Mohamed Salah dans ses rangs) et Al-Rayyan du Qatar.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » avait indiqué précédemment que la direction d'Al-Riyadh avait reçu l'accord de la Ligue des clubs professionnels pour finaliser le transfert, après que le club eut satisfait aux exigences d'enregistrement.

Cette étape est intervenue après que le club eut reçu le certificat de « viabilité financière » jeudi dernier, à la suite du respect de l'ensemble des conditions fixées par la Ligue.

Al-Riyadh a terminé la saison dernière de la Saudi Pro League à la 15e place, premier rang échappant à la relégation en Yelo League, et cherche à améliorer sa position lors de la nouvelle saison.

Al-Riyadh entamera sa saison en Saudi Pro League face à Al-Ettifaq, vendredi prochain.