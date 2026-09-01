Le club turc de Trabzonspor a officiellement annoncé, ce mardi, le départ de son entraîneur Fatih Tekke de son poste, après avoir trouvé un accord mutuel entre les deux parties pour mettre fin à leur relation, à la suite des derniers résultats de l'équipe.

Le club a indiqué dans un communiqué officiel sur son compte sur la plateforme « X » que le vice-président Serkan Kılıç a tenu une réunion avec Tekke pour discuter de la situation actuelle de l'équipe et de son avenir, avant qu'un accord ne soit trouvé pour mettre fin à la collaboration entre les deux parties, en accord avec les intérêts du club et ses objectifs futurs.

Trabzonspor, qui compte dans ses rangs la star égyptienne Mohamed Salah, a affirmé que Tekke avait beaucoup apporté au club durant son mandat qui s'est étendu sur près de 18 mois, soulignant ses contributions au développement des joueurs ayant rejoint l'équipe, ainsi que la réalisation de gains sportifs et économiques pour le club, en plus de l'avoir mené au sacre en Coupe de Turquie.

Le club a ajouté que les deux parties étaient parvenues à une conviction commune quant à la nécessité de tracer une nouvelle feuille de route, après que Tekke eut affirmé qu'il ne voulait pas que sa présence soit source d'un quelconque préjudice pour Trabzonspor, insistant sur le fait que l'intérêt du club prime sur toute autre considération.

Trabzonspor a adressé ses remerciements à son ancien entraîneur pour ses efforts, son dévouement, les succès qu'il a obtenus et la valeur qu'il a apportée au club, lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière.

Cette décision est intervenue après la défaite de Trabzonspor face à Amedspor sur le score de 2-1, hier lundi, dans le cadre des rencontres du championnat turc.

Cette défaite a constitué un nouvel épisode d'une semaine difficile pour l'équipe, après avoir subi une lourde défaite face au Ferencváros hongrois sur le score de 4-0 lors du match retour du barrage de la Ligue Europa, éliminant ainsi le club de la compétition continentale.

Tekke avait présenté sa démission après la défaite européenne, mais la direction du club l'avait dans un premier temps refusée et avait confirmé le maintien de l'entraîneur, avant que les choses ne changent après la défaite face à Amedspor, aboutissant à un accord officiel pour mettre fin à sa mission.

Fatih Tekke, âgé de 48 ans, avait pris les rênes de Trabzonspor en mars 2025 et avait réussi la saison dernière à mener l'équipe à la troisième place du championnat turc avec un total de 69 points, en plus du sacre en Coupe de Turquie.