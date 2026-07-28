Officiellement : Mouine Chaâbani nommé sélectionneur de la Tunisie

La Fédération tunisienne de football a annoncé, ce mardi, la nomination de Mouine Chaâbani au poste de sélectionneur de l'équipe de Tunisie pour la période à venir, après la prestation modeste des Aigles de Carthage lors de la Coupe du monde 2026.

L'équipe de Tunisie a livré une prestation médiocre et perdu ses trois matchs sur des scores catastrophiques, quittant le Mondial 2026 dès la phase de groupes. Elle a débuté son parcours par une défaite face à la Suède (5-1), puis (4-0) contre le Japon et enfin (3-1) face aux Pays-Bas.

Sabri Lamouchi était le directeur technique de l'équipe de Tunisie lors du premier match face à la Suède, avant que la Fédération tunisienne ne le démette de ses fonctions à la suite de la lourde défaite, pour nommer Hervé Renard. Ce dernier n'a toutefois pas réussi à sauver les Aigles de Carthage et a quitté son poste après seulement deux matchs.

La Fédération tunisienne a indiqué, via sa page officielle sur Facebook, avoir signé avec Chaâbani pour une durée de quatre ans, jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Elle a ajouté que le staff assistant Chaâbani comprend : Mourad Maleki (entraîneur adjoint), Seifallah Hosni (entraîneur adjoint), Khaled Meghzaoui (entraîneur des gardiens), Hatem Boulila (préparateur physique) et Wissem Safwat (chargé de l'analyse).

Chaâbani compte de nombreux titres au cours de sa carrière d'entraîneur, les plus importants étant la Ligue des champions d'Afrique remportée à deux reprises avec l'Espérance de Tunis, en 2018 et 2019, ainsi que la Coupe de la Confédération africaine en 2025 avec le Renaissance de Berkane, au Maroc.







