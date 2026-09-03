Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé le recrutement de l'ailier brésilien Gabriel Martinelli, en provenance d'Arsenal, qui devient sa troisième recrue étrangère lors de l'actuel mercato estival.

Le club d'Al-Hilal a publié un communiqué sur son site officiel, dans lequel il a annoncé la signature de Martinelli en provenance d'Arsenal, avec un contrat s'étendant sur les 4 prochaines années et prenant fin en 2030.

L'annonce officielle est intervenue 48 heures après l'arrivée de Martinelli dans la capitale saoudienne, Riyad, plus précisément avant-hier mardi, après un accord trouvé sur l'ensemble des clauses de la transaction.

Le club saoudien n'a pas dévoilé les détails de la transaction, mais des informations de presse précédentes avaient confirmé que l'ailier brésilien allait s'engager pour un montant supérieur à 65 millions d'euros, bonus compris.

Al-Hilal a adressé ses remerciements à son propriétaire, le prince Al-Walid ben Talal, en soulignant que c'est lui qui a pris en charge le montant de la transaction, comme il l'avait fait pour les précédents transferts étrangers de l'actuel mercato estival.

Al-Hilal a également annoncé que l'ailier brésilien rejoindrait les entraînements de l'équipe aujourd'hui jeudi, en vue de disputer le derby de Riyad face à Al-Shabab demain vendredi, au SHG Arena de la capitale saoudienne.

Martinelli devient la troisième recrue étrangère d'Al-Hilal lors de l'actuel mercato estival, toutes issues de la Premier League anglaise, après l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham et l'attaquant anglais Ollie Watkins en provenance d'Aston Villa.

Ce trio constituera une force offensive hors du commun dans la ligne d'attaque d'Al-Hilal, d'autant plus que Summerville et Watkins ont déjà laissé leur empreinte, chacun ayant inscrit un but lors de la victoire dans le Clasico face à Al-Ahli 3-0, avant-hier mardi.