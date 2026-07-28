Officiellement : Mancini nommé sélectionneur de l'Italie

La Fédération italienne de football a mis fin à la polémique entourant l'identité du nouveau staff technique de la sélection italienne, après avoir officiellement annoncé le retour de Roberto Mancini à la tête de la « Squadra Azzurra », en même temps que la nomination de Claudio Ranieri comme directeur technique de la fédération.

Giovanni Malagò, président de la Fédération italienne de football, a annoncé ce mardi la nomination de Mancini au poste de sélectionneur de l'équipe nationale, marquant ainsi le retour de l'entraîneur chevronné à la tête de la sélection de son pays, après son départ en 2023, lorsqu'il avait décidé de tenter une nouvelle expérience avec la sélection saoudienne.

Lors d'une conférence de presse, Malagò a déclaré : « J'ai estimé que Roberto Mancini était la personne la mieux placée pour prendre en charge l'entraînement de la sélection italienne. »

Mancini revient à la tête de la « Squadra Azzurra » après une précédente expérience couronnée de succès, durant laquelle il a dirigé la sélection italienne pendant 5 ans et a réussi à remporter le titre du Championnat d'Europe des nations « Euro 2020 », après une victoire face à l'Angleterre aux tirs au but en finale.

Le président de la Fédération italienne a également confirmé la nomination de Claudio Ranieri comme directeur technique de la fédération, une démarche visant à offrir davantage de stabilité et d'expérience à l'appareil administratif et technique, après les crises traversées par la fédération ces derniers jours.

Ces changements interviennent au terme d'une série de développements successifs au sein de la Fédération italienne, qui ont débuté par l'échec du dossier Andrea Pirlo, avant que Paolo Maldini et Leonardo n'annoncent leur départ de leurs fonctions peu de temps après avoir pris leurs responsabilités.

Avec le retour de Mancini sur le banc de sélectionneur et l'arrivée de Ranieri au sein de la structure administrative, la Fédération italienne espère mettre fin au flottement qu'a connu la « Squadra Azzurra » récemment, et bâtir un nouveau projet qui ramènera la sélection sur le devant de la scène européenne et mondiale.