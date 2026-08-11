Officiellement : Manchester City annonce le prêt de son joueur

Manchester City a annoncé ce mardi, officiellement, le prêt de son joueur Kalvin Phillips à Sheffield United, qui évolue en Championship, pour une durée d'une saison, durant le mercato estival actuel.

Manchester City a indiqué dans un communiqué publié sur son site officiel : « Kalvin Phillips a rejoint aujourd'hui de nouveau Sheffield United sous forme de prêt pour une durée d'une saison. »

Phillips, âgé de 30 ans, était présent à Sheffield United durant la seconde moitié de la saison 2025/26, après avoir rejoint l'équipe en février 2026.

Le site officiel du club mancunien a ajouté : « Malheureusement, ce milieu de terrain combatif n'a disputé que trois matchs avant de subir une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pour le reste de la saison. »

Malgré tout, il est revenu à Sheffield pour une seconde période après avoir signé un contrat pour la saison 2026/27 cet après-midi.

Phillips s'est fait un nom à Leeds United, où il a joué pour l'équipe d'Elland Road durant huit saisons.

Phillips a rejoint City à l'été 2022 et a disputé 21 matchs avec les Citizens lors de sa première saison, remportant avec l'équipe le triplé historique.

La saison suivante, il a joué 10 matchs avec le club avant de rejoindre West Ham United en janvier 2024 sous forme de prêt pour le reste de cette saison.

Au début de la saison suivante, il a rejoint Ipswich Town, tout juste promu, pour la saison 2024/25.

La saison dernière, il est entré en jeu comme remplaçant lors de la victoire 2-0 de City au troisième tour de la Coupe de la Ligue face à Huddersfield Town au stade Aku, avant de rejoindre l'équipe de Sheffield United.

Phillips a disputé 32 matchs avec Manchester City et a inscrit un seul but contre l'Étoile rouge de Belgrade lors de la campagne de Ligue des champions de la saison 2023/24.



