Officiellement : le Wydad récupère l'ancienne star d'Al Ahly

Le Wydad a bouclé un nouveau dossier de son mercato estival en annonçant le retour de l'une de ses anciennes vedettes, le Marocain Yahya Attiat-Allah, qui rejoint de nouveau l'équipe après un parcours professionnel au cours duquel il a vécu plusieurs expériences, notamment avec Al Ahly d'Égypte, dans une démarche visant à renforcer l'effectif avant le début des compétitions de la nouvelle saison.

Le club du Wydad Athletic a annoncé, dimanche soir, avoir officiellement signé l'international marocain Yahya Attiat-Allah, dans le cadre de sa préparation pour la saison sportive 2026-2027.

Le club a confirmé, par un communiqué officiel, que le joueur a signé un contrat d'une durée d'une saison, dans le cadre de la politique de la direction visant à renforcer l'équipe avec des éléments dotés d'une expérience technique et physique, de manière à accroître la compétitivité du Wydad lors de la saison à venir.

Le Wydad compte sur la grande expérience que possède Attiat-Allah pour renforcer le poste d'arrière gauche, en tirant profit des succès qu'il a obtenus sous le maillot de l'équipe lors de son précédent passage, ainsi que des prestations remarquables qu'il a livrées avec la sélection marocaine dans différentes échéances.

La direction du club espère que le joueur constituera un renfort de poids pour l'équipe, compte tenu de sa grande connaissance de l'ambiance du Wydad et de son expérience dans les compétitions locales et continentales.

Yahya Attiat-Allah avait quitté le Wydad pour vivre une expérience professionnelle avec le club russe du Sotchi, avant de rejoindre par la suite Al Ahly d'Égypte, où il a vécu une nouvelle expérience dans sa carrière footballistique, avant de décider ensuite de revenir au club qui a été le théâtre des plus belles étapes de son éclosion et de l'émergence de sa notoriété.

Le retour d'Attiat-Allah s'inscrit dans la politique du Wydad visant à récupérer un certain nombre de joueurs ayant déjà porté le maillot de l'équipe, après que le club a annoncé, lors de la période de transferts actuelle, la signature de Yahya Jabrane et Ayman El Hassouni, dans le cadre d'un plan visant à bâtir une équipe capable de rivaliser avec force lors de la saison à venir.