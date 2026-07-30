Le Real Madrid a annoncé, ce jeudi soir, la conclusion d'un transfert offensif surprise, après avoir révélé être parvenu à un accord avec Levante concernant le recrutement du jeune attaquant Carlos Espí, la formation madrilène poursuivant ainsi ses démarches pour renforcer ses rangs en vue de la nouvelle saison.

Le Real Madrid a déclaré dans un communiqué officiel : « Le Real Madrid et Levante sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Carlos Espí, qui sera lié à notre club pour une durée de cinq saisons, jusqu'au 30 juin 2031. »

Espí est âgé de 21 ans et a disputé trois saisons avec Levante, au cours desquelles il a participé à 66 matches et inscrit 20 buts. La saison dernière, il a également remporté le prix du meilleur joueur de moins de 23 ans du championnat.

L'attaquant espagnol a auparavant représenté la sélection de son pays avec les équipes des moins de 19 ans et des moins de 20 ans.

Le transfert d'Espí intervient alors que le Real Madrid est à la recherche de solutions offensives supplémentaires, notamment avec la volonté de l'entraîneur José Mourinho de disposer d'une option capable de tenir le rôle d'avant-centre, afin de constituer un « plan B » dans les matches où les choses se compliquent, à l'image du rôle joué par Joselu durant la saison 2023-2024.

Joselu s'était illustré de manière remarquable malgré une participation en tant que remplaçant sur la majeure partie de la saison, inscrivant 18 buts et délivrant 3 passes décisives. Sa prestation la plus marquante fut lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich, lorsqu'il inscrivit deux buts en 9 minutes pour conduire le Real Madrid en finale, avant de contribuer au sacre de l'équipe, quinzième titre de l'histoire du club dans la compétition.

Le recrutement d'Espí n'entre pas en contradiction avec les plans de Mourinho concernant l'attaquant brésilien Endrick, qui devrait rester dans les calculs de l'entraîneur la saison prochaine, notamment grâce à sa capacité à évoluer au poste d'avant-centre ou d'ailier droit.

La priorité de Mourinho sur le marché des transferts était de renforcer la ligne défensive avec le recrutement d'un défenseur central supplémentaire, en plus d'un milieu de terrain doté d'une bonne capacité à se projeter et à orchestrer le jeu, avant que le Real Madrid ne finalise officiellement le transfert d'Espí, afin d'offrir une nouvelle option offensive dans l'effectif de l'équipe pour la saison prochaine.