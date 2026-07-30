Officiellement : le Real Madrid boucle un transfert offensif surprise

Le Real Madrid a annoncé, ce jeudi soir, la conclusion d'un transfert offensif surprise, après avoir révélé être parvenu à un accord avec Levante pour l'engagement du jeune attaquant Carlos Espí. La formation madrilène poursuit ainsi ses démarches pour renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison.

Le Real Madrid a déclaré dans un communiqué publié sur son site officiel : « Le Real Madrid et Levante sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Carlos Espí, qui sera lié à notre club pour une durée de 5 saisons, jusqu'au 30 juin 2031. »

Âgé de 21 ans, Espí a disputé 3 saisons avec Levante, au cours desquelles il a joué 66 matches et inscrit 20 buts. La saison dernière, il a par ailleurs reçu le prix du meilleur joueur de moins de 23 ans du championnat.

L'attaquant espagnol a déjà représenté la sélection de son pays avec les équipes des moins de 19 ans et des moins de 20 ans.

Le transfert d'Espí intervient alors que le Real Madrid recherche des solutions offensives supplémentaires, notamment avec le désir de l'entraîneur José Mourinho de disposer d'une option capable d'assumer le rôle d'avant-centre pur, afin de servir de « plan B » dans les matches où les choses se compliquent, à l'image du rôle joué par Joselu lors de la saison 2023-2024.

Joselu s'était illustré de manière remarquable malgré son statut de remplaçant durant la majeure partie de la saison, inscrivant 18 buts et délivrant 3 passes décisives. Sa prestation la plus marquante avait eu lieu lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich, lorsqu'il avait marqué deux buts en 9 minutes pour conduire le Real Madrid en finale, avant de contribuer au sacre du club dans son quinzième titre de la compétition.

L'engagement d'Espí n'entre pas en contradiction avec les plans de Mourinho concernant l'attaquant brésilien Endrick, qui devrait rester dans les calculs de l'entraîneur la saison prochaine, d'autant plus qu'il est capable d'évoluer au poste d'avant-centre pur ou d'ailier droit.

La priorité de Mourinho sur le marché des transferts consistait à renforcer la défense par l'engagement d'un défenseur central supplémentaire, ainsi qu'un milieu de terrain doté d'une capacité de projection et de création de jeu, avant que le Real Madrid ne finalise officiellement le transfert d'Espí, offrant ainsi une nouvelle option offensive au sein de l'effectif de l'équipe pour la saison prochaine.

À lire aussi :

Coup de tonnerre : l'UEFA lâche la bombe, les pays européens ne participeront à aucune compétition organisée par la FIFA !