Officiellement : le Barça boucle une nouvelle recrue

Le FC Barcelone a officialisé ce jeudi la signature du gardien croate Dominik Livakovic, en provenance du club turc de Fenerbahçe, pour renforcer les cages des Blaugrana lors de la prochaine période.

Le Barça a indiqué dans un communiqué publié sur son site officiel : « Un accord a été trouvé entre le FC Barcelone et le Fenerbahçe pour le transfert du gardien croate, qui a signé un contrat de quatre saisons jusqu'au 30 juin 2030. »

Après être passé par les équipes de jeunes des clubs de Zadar et de Zagreb, Dominik Livakovic a rejoint l'équipe première du club de Zagreb pour la saison 2012/13 en première division croate, et a passé quatre saisons avec l'équipe avant de rejoindre le Dinamo Zagreb lors de la saison 2016/17.

Il y est resté sept saisons, au cours desquelles il a disputé 295 matchs, encaissé 249 buts et gardé ses cages inviolées lors de 137 rencontres, remportant sept titres de champion. Ses performances remarquables lui ont d'ailleurs permis de rejoindre le club turc de Fenerbahçe à l'été 2023.

Au cours de deux saisons avec le club basé à Istanbul, il a disputé 74 matchs et gardé ses cages inviolées lors de 24 d'entre eux, avant de rejoindre Gérone en prêt à l'été 2025, sans toutefois disputer le moindre match.

Le gardien croate est revenu au Dinamo Zagreb lors du mercato hivernal, également sous forme de prêt, et a disputé 15 matchs, n'encaissant que 10 buts et gardant ses cages inviolées lors de huit rencontres, contribuant ainsi à la victoire de l'équipe en championnat.

Livakovic est un joueur incontournable de la sélection croate depuis 2017. Il a participé aux trois dernières éditions de la Coupe du monde (2018, 2022, 2026) et aux deux dernières éditions du Championnat d'Europe (2021, 2024), remportant la médaille d'argent et la médaille de bronze lors des Coupes du monde 2018 et 2022 respectivement.

La situation de Livakovic au sein du Barça reste incertaine, qu'il s'agisse de rester comme deuxième gardien ou de partir en prêt pour une saison, avant de revenir la saison prochaine à l'issue du contrat du vétéran polonais Wojciech Szczesny.















