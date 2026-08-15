Officiellement : le Barça annonce le transfert de Torres au Paris Saint-Germain

Le FC Barcelone a annoncé, ce samedi, le transfert de l'attaquant Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

Le Barça a écrit sur son compte officiel sur le réseau « X » : « Nous sommes parvenus à un accord avec le Paris Saint-Germain concernant le transfert de Ferran Torres au club français. »

De son côté, le Paris Saint-Germain a annoncé l'arrivée de Ferran Torres avec un contrat courant jusqu'en 2031, l'attaquant portant le numéro 9.

Le club parisien a déclaré, dans un communiqué sur son site officiel : « Ferran Torres est né à Foios, en Espagne, le 29 février 2000, et a découvert le football dès son plus jeune âge à travers le futsal. »

Et d'ajouter : « À sept ans, il a rejoint l'académie de Valence. Après avoir franchi toutes les étapes de sa formation au sein du club, il est devenu le premier joueur né au XXIe siècle à disputer un match de Liga, face à Eibar, le 16 décembre 2017. »

Le communiqué poursuit : « Ferran Torres a disputé trois saisons au plus haut niveau avec Valence, entre 2017 et 2020, et y a également connu sa première expérience en Ligue des champions. Au fil de 97 matches sous le maillot de Valence, l'attaquant espagnol a laissé une empreinte marquante et a établi plusieurs records liés à son jeune âge, devenant, à 19 ans et 324 jours, le plus jeune joueur de l'histoire du club à disputer 50 matches en championnat. »

Et de continuer : « Torres est également devenu le premier buteur né au XXIe siècle en Ligue des champions avec un club espagnol. Il a remporté son premier titre professionnel en 2019, en s'adjugeant la Coupe du Roi. »

Le texte complète : « Les performances de Ferran Torres lui ont permis de rejoindre Manchester City en 2020. Sous la direction de Pep Guardiola, l'attaquant espagnol a inscrit son premier but avec Manchester City en Coupe de la Ligue, face à Burnley, seulement six jours après ses débuts en Premier League contre Wolverhampton. »

Et de poursuivre : « En 2021, il a participé au parcours de Manchester City jusqu'à la finale de la Ligue des champions, et a été sacré avec l'équipe en Premier League et en Coupe de la Ligue. »

Le communiqué ajoute : « Lors de la saison 2021-2022, Ferran Torres a entamé l'exercice avec Manchester City, avant de rejoindre le FC Barcelone durant le mercato hivernal. Le joueur espagnol a disputé au total 43 matches sous le maillot de Manchester City, inscrivant 16 buts et délivrant 4 passes décisives. »

Et de préciser : « Au FC Barcelone, Ferran Torres s'est imposé comme un élément essentiel de l'attaque du club catalan. En 207 matches avec le Barça, il a marqué 65 buts, dont celui inscrit en finale de la Coupe du Roi remportée par son équipe face au Real Madrid en 2025, après avoir offert aux siens l'occasion de disputer les prolongations. »

Et de conclure : « Ferran Torres a garni son armoire à trophées de trois titres de Liga, d'une Coupe du Roi et de deux Supercoupes d'Espagne avec le club catalan. »