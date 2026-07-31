Le FC Barcelone a officialisé, ce vendredi, la signature d'un jeune joueur dans le cadre d'un transfert permanent, durant la période estivale des transferts.

L'ailier belge de 18 ans, Jesse Bisiwu, a signé un contrat avec le club catalan courant jusqu'au 30 juin 2031, en provenance du Club Bruges, comme l'a annoncé le Barça surson site officiel, sa présentation devant se dérouler prochainement au siège du club.

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Bisiwu est né le 22 janvier 2008 dans une famille d'origine ghanéenne. Il se distingue par ses qualités sur l'aile, notamment sa vitesse, sa puissance et son habileté dans le dribble, et il est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue en Belgique, après avoir participé régulièrement avec les sélections de jeunes de son pays.

Le joueur s'est fait remarquer de manière éclatante lors du Championnat d'Europe des moins de 17 ans 2025, où il a contribué à la qualification de la sélection belge en demi-finale, et il a également été choisi dans l'équipe type de la compétition.

Un parcours prometteur

Au niveau des clubs, Bisiwu a débuté sa carrière au club de Louvain en 2014, et y est resté jusqu'en 2020, avant de rejoindre l'académie du Club Bruges, qu'il a intégrée il y a 6 ans.

Au cours des deux dernières saisons, Bisiwu a participé à la Ligue des champions des jeunes de l'UEFA, disputant 14 matchs au cours desquels il a inscrit 3 buts.

Il a également joué depuis 2023 avec l'équipe du Club NXT, la réserve du Club Bruges, en deuxième division belge, avec laquelle il a disputé 36 matchs, bien qu'il n'ait été âgé que de 15 ans.

Bisiwu est devenu le troisième joueur belge à rejoindre l'équipe première du FC Barcelone, après ses compatriotes Thomas Vermaelen et Jan Geuvaerts.