Le FC Barcelone a annoncé le départ de son gardien allemand Marc-André ter Stegen sous forme de prêt pour une durée d'une saison.

Le Barça cherchait activement à se séparer de ter Stegen en raison de son salaire élevé et de la perte de sa place dans le onze de départ du club catalan.

Le FC Barcelone a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel : « Le club annonce être parvenu à un accord avec l'Ajax concernant le prêt de son gardien allemand Marc-André ter Stegen jusqu'au 30 juin 2027. »

Et d'ajouter : « Le gardien allemand se prépare à vivre sa deuxième expérience en prêt sous la direction de l'entraîneur Michel. Bien que sa participation se soit limitée à deux matchs seulement durant son passage à Gérone en raison d'une blessure, le duo se retrouvera de nouveau dans un club sacré à quatre reprises en Coupe d'Europe et titré à 36 reprises en championnat, en plus de nombreux autres titres et accomplissements. »

Il a poursuivi : « Ter Stegen a remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2015, et a décroché 21 titres sous le maillot du club catalan, disputant 423 matchs avec le club, ce qui le place au onzième rang des joueurs ayant le plus participé à des matchs officiels avec le FC Barcelone, et au deuxième rang parmi les joueurs étrangers en nombre de participations, derrière le seul Lionel Messi. »

Il a conclu : « Ter Stegen espère désormais, durant son aventure avec l'Ajax, retrouver le niveau remarquable qu'il a affiché à de nombreuses reprises lors de son passage au FC Barcelone. »