Officiellement... la MLS ouvre une enquête sur le transfert de Casemiro

La joie de l'Inter Miami après l'annonce de la signature du Brésilien Casemiro n'aura pas duré longtemps, la ligue américaine ayant décidé d'ouvrir une enquête sur ce transfert.

Casemiro a rejoint hier, mercredi, les rangs de l'Inter Miami sous la forme d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec Manchester United, pour retrouver les nombreuses stars de la formation américaine, à commencer par le duo Lionel Messi et Luis Suárez.

La ligue américaine a indiqué, dans un communiqué officiel révélé par le journal anglais « The Sun », qu'elle avait ouvert une enquête sur le transfert de Casemiro concernant des allégations relatives à une infraction aux règles de négociation de la part de l'Inter Miami.

Ces allégations portent sur les « droits de découverte », un système qui accorde aux clubs la priorité pour négocier avec des joueurs internationaux non enregistrés dans la compétition.

Ce système prévoit qu'aucun club n'a le droit d'entamer des négociations avec un joueur si les droits de sa découverte sont enregistrés au nom d'un autre club, sauf après avoir obtenu ces droits ou être parvenu à un accord avec ce dernier.

Le club du Los Angeles Galaxy détenait les droits de découverte de Casemiro, ce qui pourrait contraindre l'Inter Miami à verser 750 000 livres sterling.

Le communiqué indique : « La ligue rassemble toutes les informations pertinentes et s'abstiendra de tout autre commentaire jusqu'à la fin de l'examen. »

Et d'ajouter : « Bien que le club de l'Inter Miami et le club du Los Angeles Galaxy soient parvenus à un accord concernant la priorité de découverte des talents pour l'engagement de Casemiro, les termes en seront dévoilés à l'issue de l'enquête sur la manipulation. »

Le montant des frais que le club de l'Inter Miami versera au club du Los Angeles Galaxy en contrepartie des droits de découverte de Casemiro doit être déterminé une fois l'enquête terminée.