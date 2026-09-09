Officiellement : l'Égypte perd sa star face à l'Angola et au Soudan du Sud

Le club saoudien d'Al-Riyadh a annoncé officiellement ce mercredi, via son compte sur la plateforme « X », la blessure de l'international égyptien Mahmoud Hassan « Trezeguet », victime d'une déchirure aux ischio-jambiers, qui l'éloignera des terrains pour une durée de quatre semaines.

Trezeguet s'est blessé lors du match d'Al-Riyadh face à Al-Khaleej, lundi dernier, dans le cadre de la sixième journée du championnat saoudien Roshn, quittant la pelouse en larmes à la 13e minute.

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Les examens auxquels Trezeguet s'est soumis ont confirmé sa blessure à une déchirure aux ischio-jambiers, et il rentrera au Caire pour poursuivre son traitement avec le staff médical de l'Égypte.

Cette blessure constitue un coup dur pour la sélection égyptienne dirigée par Hossam Hassan, puisque Trezeguet devrait manquer le prochain rassemblement, dont le coup d'envoi est prévu le 17 septembre courant, et ne sera donc pas disponible pour les deux prochains matches des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

La sélection égyptienne accueillera son homologue angolaise le vendredi 25 septembre, au stade du Caire, avant de se rendre chez le Soudan du Sud le mardi 29 septembre, à Djouba.

Trezeguet, ancien joueur d'Aston Villa, est l'un des éléments offensifs les plus en vue au sein de l'Égypte, grâce à sa grande expérience sur la scène internationale.

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