L'Atlético Madrid a annoncé la signature officielle d'un des joueurs du Paris Saint-Germain, afin de renforcer son milieu de terrain lors de la période de transferts estivale en cours, après avoir échoué à s'attacher les services du Portugais Bernardo Silva.

Silva avait été associé à un transfert vers l'Atlético, mais il a décidé de rejoindre le Real Madrid après la fin de son aventure avec Manchester City, ce qui a poussé les Rojiblancos à chercher un autre remplaçant présentant les mêmes caractéristiques.

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Le club madrilène a dévoilé, via son site officiel, la signature du Sud-Coréen Lee Kang-in, joueur du Paris Saint-Germain, avec un contrat qui court jusqu'à l'été 2031.

La signature de Kang-in est intervenue à la demande de l'entraîneur argentin Diego Simeone, alors que des rapports de presse indiquent que l'opération a coûté 35 millions d'euros aux caisses du club.

L'Atlético sera le troisième club espagnol pour lequel évolue le joueur sud-coréen, qui a déjà représenté Valence et le Real Majorque avant de rejoindre le PSG à l'été 2023.